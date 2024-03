Zamieszanie w reprezentacji Polski tuż przed barażem! Borek komentuje, chodzi o odejście trenera!

To on zapewni Walii sukces w barażach? Selekcjoner wierzy w tego piłkarza, mówi o charyzmie i doświadczeniu

Tuż przed meczem Polski z Estonią doszło do dość sporego zamieszania w sztabie reprezentacji Polski. Funkcję trenera bramkarzy przestał pełnić Tomasz Kuszczak. Teraz Mateusz Borek w rozmowie z "TVP SPORT" powiedział, co stało za odejściem byłego golkipera Manchesteru United.

Zamieszanie w reprezentacji Polski. Mateusz Borek komentuje

Jak powiedział Borek w rozmowie z "TVP Sport", powodem rozstania Kuszczaka z kadrą narodową były problemy ze sformułowaniem odpowiedniej umowy dla byłego golkipera kadry narodowej. Nie chodziło jednak o kwestie finansowe, a o uznanie Kuszczaka i jego funkcji.

- Tomasz Kuszczak chciał normalną umowę jako trener-asystent reprezentacji. A to co miał to tak naprawdę była umowa o dzieło. Tomek jest zamożnym człowiekiem, bardziej chodziło o respektowanie jego funkcji (...) Chyba nie było możliwości etatowej w PZPN-ie. Wielu trenerów w różnych rocznikach przyjeżdża na zgrupowania i ma płacone dniówki. Nie chcę przestrzelić, ale wydaje mi się, że ta dniówka na poziomie pierwszej reprezentacji to 400 euro - mówi Borek w rozmowie z "TVP Sport".