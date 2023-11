Zaskakujące wieści ze sztabu reprezentacji Polski. Michał Probierz wyjawił swój plan, czegoś takiego nie widziano od lat

Jeśli spojrzymy na suche statystyki Michała Probierza jako selekcjonera reprezentacji Polski, to nie wygląda to najgorzej. Na cztery rozegrane mecze kadra pod jego wodzą nie przegrała ani razu, w tym z Czechami i Mołdawią, z którymi Fernando Santos nie potrafił wywalczyć nawet punktu. Gdy jednak zerkniemy na szerszy kontekst, to remis z Mołdawią, zwłaszcza na PGE Narodowym, jest niczym porażka po nim kadra Polski znów straciła kontrolę nad wydarzeniami w grupie, z której ostatecznie nie awansowała na mistrzostwa Europy. Teraz przed Michałem Probierzem marcowe baraże, w których w pierwszym meczu zmierzymy się z Estonią. Wówczas selekcjoner nie będzie miał już wymówki w postaci poprzednika, który zawalił większość eliminacji. Z tego względu fani tym bardziej będą patrzyć polskiemu trenerowi na ręce, a ten właśnie podzielił się pomysłem, jaki chce wcielić w życie.

Michał Probierz sięga po nietypowe rozwiązanie. Po raz pierwszy od 2014 roku

Selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z Kanałem Sportowym na portalu YouTube postanowił podzielić się koncepcją na nadchodzące miesiące. Aby ułatwić sobie selekcję zawodników na mecze barażowe, Michał Probierz rozpatruje pomysł zrobienia dodatkowego zgrupowania w styczniu, tylko dla zawodników z Ekstraklasy. To byłby pierwszy raz od 2014 roku, gdy takie zgrupowanie zorganizował Adam Nawałka – wówczas Biało-Czerwoni występując w składzie tylko z polskiej ligi wygrali mecze towarzyskie z Norwegią oraz Mołdawią 3:0 i 1:0.

– Zrodził mi się pomysł, żeby udało się zrobić krótkie zgrupowanie z polskimi zawodnikami. Mowa o takim trzydniowym w Turcji. Może uda nam się zagrać jakiś mecz towarzyski w krajowym składzie. Musielibyśmy najpierw uzgodnić z trenerami klubowymi, czy by im to nie przeszkodziło. Wiem, bo sam byłem w klubie, że to może być problem – powiedział Probierz w Kanale Sportowym. Z jednej strony jest to zaskakująca koncepcja, z drugiej jednak selekcjoner pokazał już, że nie boi się wprowadzać własnym pomysłów i powoływać nieoczywistych zawodników, jak Patryka Pedę ze SPAL grającego w Serie C.