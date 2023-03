Zbigniew Boniek pokazał jak ogrywać Albanię. Tak został bohaterem reprezentacji Polski w Tiranie [WIDEO]

Tragedia na Heysel

Dziś trudno sobie wyobrazić taką sytuację, która stała się udziałem legendy polskiego futbolu. Na 29 maja 1985 roku zaplanowano finał Pucharu Europy, a następnego dnia Polska grała w Tiranie z Albanią w eliminacjach MŚ. Wcześniej PZPN ustalił z władzami włoskiego klubu podróż Bońka do Tirany.

Wypracował rzut karny

Jednak zanim do tego doszło, to n stadionie Heysel w Brukseli rozegrały się dramatyczne sceny. Zginęli ludzie. Mimo tych wydarzeń spotkanie dobyło się, a Juventus Turyn pokonał 1:0 Liverpool. Bramkę zdobył Michel Platini z rzutu karnego, który podyktowany był za faul właśnie na polskiej gwieździe.

Najpierw Piza, potem Tirana

Zaraz po zawodach Boniek zgodnie z ustaleniami ruszył w podróż do stolicy Albanii. Prywatnym samolotem doleciał do Pizy. We włoskim mieście był o szóstej rano i miał krótki postój. Do Tirany przyleciał o godzinie 14. Wykazał się wielkim hartem ducha, poświęceniem i profesjonalizmem. Wprawdzie miał w nogach 90 minut z finału Pucharu Europy, to z Albanią nie tylko wybiegł w pierwszym składzie, ale rozegrał całe spotkanie. I został bohaterem.

Strzelił gola z Albanią

W pierwszej połowie po akcji z Janem Urbanem strzelił zwycięskiego gola. Pokonał bramkarza gospodarzy strzałem zza pola karnego. W ten sposób kadra Antoniego Piechniczka zrobiła krok na drodze do awansu na mundial w Meksyku.

