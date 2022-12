Zdzisław Kręcina ma własny pomysł na selekcjonera Biało-Czerwonych. I zaskakujący argument na jego poparcie

Dyskusja o przyszłości Czesława Michniewicza trwa nie tylko wśród kibiców i w mediach, ale przede wszystkim – wśród samych włodarzy polskiej piłki. Dotyczy ona nie tyle wątków sportowych występu Polaków w Katarze, ale i tego, co zdarzyło się poza boiskiem – w trakcie i po mundialu. - Lubię Czesia, ale to nie oznacza, że mam łagodnie ocenić to wszystko, co się w ostatnim czasie zdarzyło. Sytuacja związana z premią od premiera to typowy brak lojalności wobec przełożonych. Dziwię się, że wciąż prowadzone są z nim jakieś rozmowy, bo zachował się tak, jakby sam był właścicielem reprezentacji Polski. Takich kontrowersyjnych zachowań było zresztą więcej – Zdzisław Kręcina w długiej rozmowie z „Super Expressem” klarownie odpowiada na pytanie dotyczące ewentualnej dalszej pracy Michniewicza z reprezentacją.

Zdzisław Kręcina ma własny pomysł na selekcjonera

Jednocześnie były długoletni sekretarz generalny oponuje przeciw pomysłowi zatrudniania w roli selekcjonera obcokrajowca i wydawania na ten cel milionów euro. - Moim zdaniem - nie warto. Nawet najwybitniejszy trener nie daje gwarancji sukcesu. To nie jest prosta zależność: im droższy szkoleniowiec, tym większa pewność zwycięstw – przypomina Kręcina. I wskazuje konkretną kandydaturę rodzimego trenera. – Nie znam osobiście Marka Papszuna. Patrzę jedynie na to, co robi w polskiej lidze i widzę, że to poukładany szkoleniowiec i człowiek; tym bardziej, że przecież jego pierwszy zawód to nauczyciel. A ja mam wielkie przekonanie do ludzi z taką otwartą głową – tłumaczy swój wybór Zdzisław Kręcina.

Zaskakujący argument Zdzisława Kręciny

Dorzuca też zaskakujący – choć mający uzasadnienie w przykładach z ostatnich lat – argument na rzecz Papszuna. – To człowiek, który byłby w stanie nawet Robertowi Lewandowskiemu powiedzieć: „Łaski nam nie robisz. Nie chcesz się podporządkować założeniom, to ja ci bardzo dziękuję”. Podejście powinno być bezkompromisowe, bo wszyscy doskonale widzieli, jaka jest rola Roberta na wielkich turniejach... – kończy nieco kontrowersyjnie nasz rozmówca.

