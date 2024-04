Znakomita wiadomość dla Michała Probierza i całej reprezentacji. To może być kluczowa informacja

Łukasz Piszczek walnął prosto z mostu o Robercie Lewandowskim. Nie obchodzi go reakcja innych. "Ktoś może się obruszyć"

Według źródła, potwierdzającego raport dziennika "L'Equipe", jest to ważny krok przed decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA, która może zostać ogłoszona już we wtorek.

Nie wszyscy się zgodzili

Na początku kwietnia w Duesseldorfie odbyły się warsztaty z selekcjonerami i działaczami uczestników turnieju. Przy tej okazji UEFA wysłuchała opinii trenerów. Największym orędownikiem powiększania kadr na turniej jest szkoleniowiec reprezentacji Holandii (jeden z grupowych rywali Polski) Ronald Koeman.

- To bardzo dziwne, że nie możemy wybrać 26 zawodników. Powrót do 23 to absurd - mówił w marcu.

Kilku trenerów zwróciło się do UEFA o zezwolenie krajom kwalifikującym się do Euro 2024 na wybór 26 zawodników, tak jak miało to miejsce na Euro 2020 i mistrzostwach świata 2022 z powodu epidemii COVID-19. Gareth Southgate, trener Anglii, również opowiedział się za rozszerzeniem składów.

Nie wszyscy jednak są zgodni w tej sprawie. Selekcjoner reprezentacji Francji (kolejnego rywala Biało-Czerwonych w rundzie wstępnej) Didier Deschamps jest zwolennikiem utrzymania 23-osobowego składu. Podobne stanowisko prezentuje jego niemiecki odpowiednik Julian Nagelsmann. Opinię tę podziela Philippe Diallo, prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej.

Według informacji francuskich mediów, w przypadku prawdopodobnego rozszerzenia składu do 26 piłkarzy, wszyscy zawodnicy będą mogli pojawić się w protokole meczowym, tak jak miało to już miejsce na mundialu w 2022 roku.

W grupie D oprócz Polski, Holandii i Francji zagra również Austria.

Michał Probierz dla Super Expressu: na EURO2024 będzie dobrze