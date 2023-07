Arkadiusz Milik aż złapał się za głowę widząc, co wyprawia w szatni Wojciech Szczęsny! Krótkie nagranie trafiło do sieci

W ostatnim czasie Wojciech Szczęsny może pochwalić się olbrzymią sympatią ze strony kibiców reprezentacji Polski, szczególnie przez swoje dobre występy na mistrzostwach świata, które odbyły się w Katarze. Golkiper biało-czerwonych "kupił" również sporą część fanów swoim poczuciem humoru i luźnym podejściem, kiedy może sobie na to pozwolić. Niedawno w sieci hitem stało się nagranie, gdzie Szczęsny idący za Paulem Pogbą na trening parodiował Francuza wykonując gesty rękami. Teraz Szczęsny postanowił rozbawić swoich kolegów z Juventusu, w tym Arkadiusza Milika, które reakcja była bezcenna.

Na twitterowym, angielskim koncie Juventusu pojawiło się nagranie, na którym w klubie witani są kolejni piłkarze wracający do treningów po wakacjach. Na nagraniu możemy zobaczyć m.in. Filipa Kosticia, czy Denisa Zakarię, którzy przywitali się z klubowymi mediami w normalny sposób. Całe show skradł jednak Wojciech Szczęsny oraz reakcja Arkadiusza Milika.

Bramkarza "Starej Damy" postanowił bowiem wpaść do szatni Juventusu lekko zgarbiony, z nienaturalnie podciągniętymi spodenkami oraz idąc bardzo szerokim krokiem. Arkadiusz Milik, który akurat wychodził z szatni patrząc na to, co wyprawia Arkadiusz Milik postanowił tylko schować twarz w dłoniach nie mogąc powstrzymać uśmiechu.