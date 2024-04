Chwile grozy na włoskim stadionie! Piłkarz obsunął się na murawę, mecz przerwany

Zdarzenie miało miejsce w 75. min meczu. Niespełna 25-letni piłkarz urodzony w Paryżu obsunął się na murawę. Na boisku pojawił się lekarz i ratownicy medyczni z defibrylatorem. Zawodnik po chwili opuścił murawę na noszach, trzymając się za klatkę piersiową i uskarżając na ból. Na szczęście był przytomny i pokazał kciuk w stronę kibiców. Jednak wkrótce potem został przewieziony do szpitala.

W międzyczasie dwaj piłkarze z zespołu Romy udali się do szatni, żeby sprawdzić w jakim stanie jest ich kolega. Po kilkunastu minutach od incydentu zdecydowano, że mecz zostanie przerwany i dokończony będzie w innym terminie. Ndicka rozpoczął mecz w podstawowym składzie Romy, podobnie jak reprezentant Polski Nicola Zalewski. Do momentu przerwania gry był remis 1:1. Rzymski klub nie wydał na razie komunikatu dotyczącego zdrowia piłkarza z Wybrzeża Kości Słoniowej. Jest on zawodnikiem Romy od lipca ubiegłego roku, a trafił do niej z Eintrachtu Frankfurt.

