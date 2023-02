Co dalej z Piotrem Zielińskim w Napoli? Jasny przekaz od Fabrizio Romano

Nicola Zalewski pochwalił się zdjęciem z ukochaną. Uroda Nicol Luzardi zwala z nóg, fotki włoskiej tancerki rozpalą was do granic

Zdarzyła się sytuacja, że piłkarz sprawdzał informacje Fabrizio Romano, by upewnić się o swoim transferze. Włoski dziennikarz prawie zawsze ma sprawdzone dane. Gdy powie, lub napisze w mediach społecznościowych słynne „Here we go”, to oznacza, że transakcja jest w przesądzona. Romano od kilku tygodni gościnnie występuje w programie „Okno transferowe” na kanale YT meczyki. Włoch potwierdza plotki, o których mówi się od dawna. Piotr Zieliński, który nie chce przedłużyć kontraktu z Napoli, zamierza to Napoli opuścić.

- To czas dla Piotra Zielińskiego, by odejść i spróbować czegoś nowego - przekonuje włoski dziennikarz. „Zielu” w klubie spod Wezuwiusza występuje od 2016 roku. Do Napoli przeniósł się z Udinese za 16 milionów euro, choć przed samym transferem do Neapolu był wypożyczony do Empoli i to tam rozwinął skrzydła we włoskiej elicie. W Napoli rozegrał już za to 310 spotkań, w których strzelił 46 goli i zanotował 41 asyst (w tym sezonie zagrał 29 razy, strzelił sześć i zaliczył osiem asyst). Z klubem wygrał Puchar Włoch, a w tym sezonie pewnie zmierza po Scudetto. Jeszcze niedawno włoskie media informowały, że to klub chce sprzedać Zielińskiego, teraz sprawy miały przybrać nieco innego obrotu i to piłkarz chce odejść, a klub go zatrzymać.

- Na koniec sezonu Napoli wykona wiele decyzji dotyczących wielu piłkarzy, w tym Piotra Zielińskiego. To ważny moment, ponieważ oczekują wygrania ligi. Moje odczucie jest takie, że to dla niego czas, by odejść i spróbować czegoś nowego - przekonuje Fabrizio Romano

Według jego informacji, Zieliński chce spróbować sił w innej lidze. Włoch przypomniał, że kilka miesięcy temu bardzo zainteresowany polskim pomocnikiem był West Ham United, a w 2016 roku był już bliski przejścia do Liveproolu. Jego obecny kontrakt z Napoli obowiązuje do 2024 r.

