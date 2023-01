Fanka zaczęła pokazywać pierś podczas relacji na żywo. Niesamowity refleks dziennikarza, zareagował błyskawicznie

Praca dziennikarza bywa trudna zwłaszcza, gdy dochodzi do programów na żywo. W takich sytuacjach może dojść do jakiejkolwiek sytuacji. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Pewien włoski dziennikarz nie spodziewał się, że nagle jedna z fanek podczas programu transmitowanego na Sportitalia zaczęła obnażać swoją pierś. Reporter musiał zareagować na tę sytuację błyskawicznie. Dlaczego doszło do całej sytuacji?

Fanka zaczęła pokazywać pierś. Dziennikarz zareagował błyskawicznie

Tancredi Palmeri to doskonale kojarzony na Twitterze dziennikarz z Włoch. Podczas transmisji na Sportitalia żurnalista poprosił pewną parę o podejście. Momentalnie nawiązał z nimi dobrą więź. Kobieta przedstawiająca się jako Natasza była fanką rodzimego Hearts of Midlothian. Szybko zaczęli rozmawiać o futbolu na temat tego zespołu.

Nagle doszło do niespodziewanej sytuacji. Fanka chciała pochwalić się tatuażem związanym z jej zespołem. Okazało się, że ten znajdował się pod jej... piersią. Natasza zaczęła obnażać pierś, a Palmeri musiał ją zakrywać ręką. Cała sytuacja wywołała salwy śmiechu i stała się viralem na Twitterze. Została obejrzana ponad 470 tysięcy razy.

- Kiedy fanka Hearts of Midlothian o blond włosach wpada do programu o oknie transferowym i z głębi serca chce pokazać całym Włochom o swojej dumie. Właciwie spod jej... piersi! - napisał Palmeri.

When a blondie heavy Hearts of Midlothian fan storms into your transfer window live hit and wants to show to whole Italy her pride against Hibernians from the bottom of her heart.I’d say from the bottom of her boobs pic.twitter.com/GitIo2zwoJ— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 27, 2023