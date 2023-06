Jose Mourinho powiedział stanowcze "nie"! Portugalski trener zrezygnował z obłędnej pensji, kibice Romy będą zachwyceni

Krzysztof Piątek bohaterem niespodziewanego transferu? Może wrócić do Włoch, jest chętny!

Byłaby to kolejna oferta złożona legendarnemu trenerowi. Wcześniej media łączyły go między innymi z objęciem Paris Saint Germain. „The Special One” jak na razie odrzuca wszystkie zakusy i postanawia pozostać na Stadio Olimpico. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, 60 latek przystąpi do trzeciego już sezonu za sterami włoskiej ekipy.

Portugalczyk trenuje zespół AS Roma od połowy 2021 roku. Udało mu się poprowadzić rzymską drużynę do zwycięstwa w historycznej, pierwszej edycji Ligi Konferencji Europy w 2022. W zeszłym sezonie zajął szóste miejsce, gwarantujące grę w Lidze Europy, do której finału doszedł w niedawno skończonych rozgrywkach.

Al Hilal jest zmuszone dalej szukać trenera, po tym jak rozstali się z Emiliano Diazem na początku czerwca. Ostatnio media łączyły saudyjską drużynę z między innymi z obecnym trenerem Wolverhampton Julenem Lopeteguiem oraz z Massimiliano Allegrim, który obecnie stoi za sterami Juventusu Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika.