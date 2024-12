Tego się po reprezentancie Polski niewielu spodziewało. A on naprawdę to powiedział! Krótko i wyraźnie

Zbigniew Boniek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej piłce. W przeszłości wielka gwiazda piłki nożnej, później zaczął spełniać się w roli działacza. Przez lata pracował w PZPN, gdzie ostatecznie został prezesem i dzierżył tę funkcję przez dwie kadencje, z czego druga została wydłużona o rok z powodu pandemii koronawirusa. Z pewnością Boniek, który na co dzień mieszka we Włoszech, nie nudzi się po odejściu z polskiej federacji, bo obecnie pełni niezwykle prestiżową funkcję wiceprezydenta UEFA, jednej z dwóch najpotężniejszych organizacji w światowej piłce, ustępującej jedynie FIFA. Zbigniew Boniek dał się poznać kibicom jako postać, która nie unika trudnych tematów i potrafi głośno mówić, co myśli. Tak było również w przeszłości, o czym świadczy nagranie, które ponownie zdobywa popularność wśród kibiców, choć pochodzi z programu sprzed wielu lat.

Zbigniew Boniek w wieku 39 lat wziął udział w programie „Męski Striptiz”, emitowanego na kanale TVP 1. Prowadzącą była Małgorzata Domagalik, która później zasłynęła m.in. z biografii Jerzego Brzęczka, a obecnie zajmuje się m.in. prowadzeniem programu „Niech gadają” w Kanale Sportowym. W rozmowie z Bońkiem sprzed lat Domagalik bardzo szybko przeszła do konkretów. – czy lubi Pan seks? – zapytała bez ogródek dziennikarka. Legendarny piłkarz początkowo był zmieszany. – A to od razu... widzi pani, ja się po sportowemu ubrałem, bo podejrzewałem, że możemy na sportowe tematy rozmawiać. Czy lubię seks? A pani? – odpowiedział pytaniem – Ja lubię – usłyszał. Po pierwszej chwili zaskoczenia Boniek szybko przeszedł do właściwej „kontrofensywy”, którą fani wspominają do dzisiaj.

Były reprezentant Polski zadał prowadzącej kolejne pytanie. – Wie pani kto to był Stephane Mallarme? – zapytał Małgorzaty Domagalik, która nic na to nie odpowiedziała. – To był taki twórca teatru symbolicznego, który kiedyś powiedział, że nazwać przedmiot po imieniu, to zniszczyć 3/4 uroku poetyckiego, który utkany ze szczęścia powolnego odgadywania – kontynuował Zbigniew Boniek – Wydaje mi się, że pewne rzeczy lepiej robić, a mniej o tym mówić – spuentował 39-letni wówczas były piłkarz Widzewa, Romy czy Juventusu. Ten fragment programu chętnie przypominany jest przez kibiców i co jakiś czas na nowo udostępniany jest w mediach społecznościowych.

