Nagły komunikat Śląska Wrocław o 10:30 w Wigilię. Mikołaj przyszedł do kibiców przed pierwszą gwiazdką

Śląsk Wrocław po wywalczeniu wicemistrzostwa Polski i występie w europejskich pucharach znalazł się w ogromnych tarapatach. Po 18 kolejkach trwającego sezonu PKO BP Ekstraklasy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ze stratą aż 8 punktów do bezpiecznej strefy. Z klubem już w listopadzie pożegnał się trener Jacek Magiera, ale zastępujący go Michał Hetel nie wypadł dużo lepiej. W czterech meczach zdobył zaledwie punkt i po ostatnim spotkaniu rundy jesiennej pożegnał się ze stanowiskiem. Śląsk długo szukał godnego następcy Magiery, a od pewnego czasu głównym faworytem stał się Ante Simundza. Te spekulacje potwierdziły się w Wigilię Bożego Narodzenia!

Śląsk Wrocław w Wigilię ogłosił nowego trenera

"Przychodzimy z dobrą nowiną, Trójkolorowi! Nowym trenerem Śląska Wrocław został Ante Simundza, który w swoim CV ma trzykrotne mistrzostwo Słowenii, mistrzostwo Bułgarii oraz prowadzenie zespołów w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy. 53-letni Słoweniec, jeden z najbardziej uznanych fachowców w tej części Europy, złożył podpis pod kontraktem ważnym do końca czerwca 2025" - poinformował oficjalnie klub w wigilijny poranek. Przekazano też, że obie strony rozmawiały już o potencjalnym przedłużeniu umowy na kolejne sezony, ale priorytetem jest teraz utrzymanie w Ekstraklasie. A to nie będzie łatwe, bo Śląsk musi wiosną odrobić straty w zaledwie 16 meczach.

Ante Simundza nowym trenerem Śląska Wrocław! 🇮🇹Przychodzimy z dobrą nowiną, Trójkolorowi! Nowym trenerem Śląska Wrocław został Ante Simundza, który w swoim CV ma trzykrotne mistrzostwo Słowenii, mistrzostwo Bułgarii oraz prowadzenie zespołów w fazie grupowej Ligi Mistrzów i… pic.twitter.com/mTYjLiYilN— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 24, 2024

Kibice Śląska ciepło przyjęli świąteczny prezent

W ostatnich miesiącach kibice Śląska nie mieli wielu powodów do radości, a wśród nich dominowała złość i frustracja. Zatrudnienie uznanego Simundzy spotkało się jednak z ich ciepłą reakcją. "Na papierze mocny ruch. Trzymajmy kciuki, by się udało! Szkoda, że na pół roku tylko, oby był jakiś zapis o przedłużeniu w przypadku utrzymania", "Wygląda na bardzo dobry ruch. Gratuluję, że udało się doprowadzić temat do szczęśliwego zakończenia. Teraz przed trenerem potężne wyzwanie. Powodzenia!" - czytamy w najpopularniejszych komentarzach pod komunikatem klubu.

Trudno się dziwić - Słoweniec zdobywał mistrzostwo Słowenii z Mariborem (2013/14, 14/15) i NS Mura (20/21), a także mistrzostwo Bułgarii z Łudogorcem Razgrad (21/22). Z każdym z tych klubów grał też w fazie grupowej europejskich pucharów - od Ligi Mistrzów (Maribor 14/15) przez Ligę Europy (Maribor 13/14, Łudogorec 22/23) po Ligę Konferencji UEFA (Mura 21/22, faza pucharowa z Łudogorcem 22/23).

