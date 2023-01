Klub reprezentanta Polski szuka trenera. Głośne nazwisko na liście kandydatów

Szymon Żurkowski oficjalnie przechodzi do innego klubu! Pomocnik dołączy do reszty kolegów z reprezentacji

Ostatnia wygrana w październiku

Salernitana zajmuje w lidze włoskiej 16. miejsce. Zespół ma najgorszą defensywę w Serie A. Stracił 35 bramek. Co gorsza notuje serię sześciu meczów bez wygranej, w tym przegrał cztery razy. Po raz ostatni Salernitana wygrała pod koniec października, gdy na wyjeździe pokonała 3:1 Lazio Rzym. Potem nastąpiła wspominana seria zakończona bolesnym laniem w Bergamo. Zwolniony Davide Nicola pracował z drużyną od lutego ubiegłego toku.

Benitez? A może Ribery?

Kto będzie jego następcą? Włoskie media informowały, że kandydatem jest Rafa Benitez, który prowadził w Serie A Napoli i Inter. Miało dojść do rozmów, ale Hiszpan nie był zainteresowany. Ponadto na liście znalazł się także Roberto D’Aversa, który wciąż ma ważny kontrakt z Sampdorią. W najbliższej kolejce przed Salernitaną mecz z prowadzącym w tabeli Napoli. Czy do tego czasu władze klubu znajdą nowego trenera? Jeśli to się nie uda, to tymczasowym rozwiązaniem miałby być nawet Franck Ribery. Tyle że Francuz nie ma wymaganych licencji.