Kolejny zwrot akcji w sprawie Piotra Zielińskiego! Miał już dogadać się z Napoli, a tu niespodzianka

Kolejny, wielki zwrot akcji w sprawie Piotra Zielińskiego! Po jego nieudanych przenosinach do Lazio i do Arabii Saudyjskiej wydawało się, że zawodnik porozumiał się z Napoli w sprawie przedłużenia umowy i będzie już na pewno występował w drużynie mistrzów Włoch. Jak donoszą jednak włoskie media, Zieliński i Napoli nie osiągnęły jeszcze porozumienia względem warunków umowy, co stawia przyszłość Polaka w zespole w zupełnie innym świetle.

Obecne okienko transferowe jest jednym wielkim rollercoasterem dla Piotra Zielińskiego. Polak nie mógł się dogadać z Napoli w sprawie nowych rozmów kontraktowych i wydawało się, że dołączy albo do Liverpoolu, albo do Lazio. Wtem pojawiła się bardzo opołacalna oferta z Arabii Saudyjskiej, z której piłkarz jednak nie skorzystał. Wydawało się, że pozostanie w Napoli i znajdzie nić porozumienia z włodarzami klubu, ale nic na to w chwili obecnej nie wskazuje. Jak donoszą włoskie media, strony nadal nie porozumiały się co do umowy. nie wiadomo więc, jak będzie malować się przyszłość Polaka w klubie mistrzów Włoch. Jak na razie pozostaje piłkarzem Napoli, ale brak kontynowania współpracy wymusi na pomocniku zmianę barw.