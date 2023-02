i Autor: Marcin Gadomski/Super Express

Łukasz Skorupski bohaterem swojego klubu! Co za parada polskiego golkipera, najlepsi by się nie powstydzili

Łukasz Skorupski od lat stanowi podporę włoskiej Bologny. Polski bramkarz solidnymi występami zapewniał sobie miejsce w reprezentacji Polski, gdzie często był rezerwowym, ale gdy była potrzeba, to stawał na wysokości zadania. Teraz Skorupski znów pokazał, czemu jest ceniony we Włoszech – jego niezwykła parada przyczyniła się do zwycięstwa jego zespołu!