Massimiliano Allegri zaprowadzi Juventus na mistrzowski tron? "Stworzył mur nie do pokonania"

Juventus może pochwalić się serią 12 meczów bez porażki w Serie A. Stracił tylko 11 goli w 17 meczach, co jest drugim wynikiem w lidze. Lepszy bilans ma tylko Inter. Czy Juve podtrzyma passę w meczu z Romą? W każdym razie "Stara Dama" liczy na to, że w tym sezonie sięgnie po tytuł. - Z pewnością będzie to ciekawe spotkanie - powiedział Mark Iuliano w rozmowie z Super Expressem. - Juventus ciągle wierzy w wyprzedzenie Interu i ma ku temu swoje powody - Regularnie punktuje na własnym stadionie. „Stara Dama” z 10 meczów nie wygrała zaledwie dwóch. Trener Massimiliano Allegri stworzył innym drużynom mur nie do pokonania. W tym sezonie z Juventus Stadium w złych nastrojach wyjeżdżały już m.in. Napoli, czy Lazio. Jedynie liderujący Inter oraz rewelacyjnie spisująca się w tym sezonie Bologna zdołały ugrać po punkcie w stolicy Piemontu. Pozostali wracali „na tarczy” - przypomniał Włoch.

Roma zajmuje w lidze szóste miejsce. W poprzedniej kolejce zespół trenera Jose Mourinho pokonał 2:0 Napoli. Gole strzelili w ostatnim kwadransie Lorenzo Pellegrini i Romelu Lukaku w doliczonym czasie. Na co stać rzymian w rywalizacji z Juventusem? - Roma będzie rozpędzona po ostatnim zwycięstwie nad Napoli - ocenił Iuliano. - Zechce udowodnić, że stać ją na awans do Ligi Mistrzów. Nie sądzę, aby w Turynie padło wiele goli. Roma przyjedzie bez kilku kluczowych zawodników. Nie będzie m.in. takich asów jak Smalling, Abraham, Dybala. Jednak Mourinho już w tym sezonie udowodnił, że nawet bez swoich gwiazd może zdobywać punkty. Jestem ciekawy, jak to się skończy - dodał były piłkarz Juventusu.

