Najgorsze możliwe doniesienia w sprawie Zalewskiego się potwierdziły! Polak wykreślony ze składu!

Co z nową gwiazdą kadry?

Nicola Zalewski ma za sobą wyjątkowo ciężkie okienko transferowe. Polak był bardzo wypychany przez klub Romy, aby znaleźć sobie nowego pracodawcę. W ostatnich chwilach okienka transferowego po zawodnika zgłosił się turecki Galatasaray, który chciał pozyskać go z Rzymu na 11 milionów euro. Mimo że Zalewski ustalił z Galatą warunki kontraktu, ostatecznie nie zdecydował się na odejście, wyrażając wolę walki o pierwszy skład w drużynie Daniele De Rossiego. Roma, która bardzo liczyła na zarobek z transferu swojego wychowanka, miała bardzo zdenerwować się na zawodnika do tego stopnia, że jak informowały włoskie media, podjęła decyzję w sprawie jego dalszej gry, wykreślając go ze składu. Teraz informacje potwierdził menadżer piłkarza, który w rozmowie ze "sport.pl" przekazał oficjalne stanowisko w sprawie.

Nicola Zalewski wykluczony z Romy! Oficjalne stanowisko otoczenia piłkarza

O tym, że Zalewski może być zawieszony przez klub, w piątek 13 września informowały włoskie media. Polak chciał walczyć o pierwszy skład drużyny, jednakże postawił sobie za cel przekonanie do siebie trenera klubu. Ostatecznie jednak, władze drużyny miały podjąć decyzję o tym, aby nie dośc, że wykluczyć Polaka ze składu, to mają ponoć jeszcze nie myśleć o tym, aby przedłużać z nim kontrakt, który wygasa w czerwcu 2025 roku. Ta informacja nie jest dobra ani dla zawodnika, ani dla reprezentacji Polski. Zalewski był bowiem bardzo wyróżniającą się postacią w trakcie ostatnich meczów piłkarskiej Ligi Narodów.

- - Tak, to prawda, mogę potwierdzić informacje podawane w mediach. Nicola został wykluczony z pierwszego zespołu Romy - przekazał agent piłkarza, Giovanni Ferro w rozmowie ze "sport.pl".