Nowy klub Piotra Zielińskiego! Media nie mają wątpliwości, Polak miał już podjąć decyzję!

Napoli zagra z Juventusem, a ekspert ostrzega: „Kibice raczej tego by nie wybaczyli”

Dokąd trafi polski as mistrza Włoch?

Wiele wskazuje na to, że kończy się zamieszanie z Piotrem Zielińskim w roli głównej. Reprezentant Polski w piłkę nożną od dłuższego czasu oglądał się za nowym klubem i wiele wskazuje na to, że podjął ostateczną decyzję. Włoskie media podają, że sprawa zdaje się znajdować już rozwiązanie, a były gracz Empoli i Udinese dołączy do europejskiego giganta. Wszystko staje się jasne!

Piotr Zieliński odchodzi z Napoli. Wybrał nowy klub!

Zieliński już latem 2023 roku rozglądał się za nową ekipą, a o pozyskanie go walczyły kluby z Arabii Saudyjskiej, jak też Lazio Rzym. Ostatecznie Polak pozostał w Napoli, ale nie porozumiał się w sprawie nowego kontraktu. Wiele wskazuje jednak na to, że sprawa znajduje swoje rozwiązanie, a dziennikarz Fabio Santini jest przekonany, że gracz znalazł już nową ekipę i będzie to słynny Inter Mediolan.

- Inter pozyskał już Zielińskiego. Polak odmówił milionerom z Arabii Saudyjskiej. Powiedział również "nie" ciągłym prośbom Aurelio De Laurentiisa (prezes Napoli - przyp. red.) o przedłużenie kontraktu. Doszedł do porozumienia z Interem na dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. W pierwszych dwóch sezonach będzie zarabiał 3,5 miliona euro plus premie. Piłkarz po sezonie trafi do Mediolanu - powiedział na antenie TVPlay Fabio Santini.