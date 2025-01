Łukasz Masłowski w Jagiellonii pojawił się w 2021, z kroczącą przed nim famą skutecznego i dobrze zorientowanego w realiach transferowych dyrektora sportowego. Zapracował na nią w tejże roli w płockiej Wiśle i łódzkim Widzewie. W Białymstoku wszystkie te opinie znalazły potwierdzenie.

„Mam poczucie swojej wartości i wiem, na co mnie stać w mojej robocie” – mówił niedawno w rozmowie z „Super Expressem”. To nie były słowa na wyrost: właśnie on był jednym z twórców drużyny, która pod okiem Adriana Siemieńca sięgnęła po pierwsze w dziejach klubu mistrzostwo kraju w minionym sezonie, a w obecnym zapewniła sobie grę we wiosennej odsłonie europejskich pucharów.

Kluczowa wiadomość prosto z siedziby mistrza Polski! Na ten kontrakt kibice w Białymstoku czekali z niecierpliwością

Nic dziwnego, że dzisiejszy komunikat płynący z Białegostoku jest utrzymany w bardzo pogodnym tonie. „Jagiellonia Białystok z radością informuje, że Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy i jeden z głównych architektów historycznych sukcesów klubu, podpisał nową umowę wiążącą go z Żółto-Czerwonymi do 2027 roku! Decyzja ta stanowi kontynuację owocnej współpracy, która doprowadziła Jagiellonię do zdobycia pierwszego w historii mistrzostwa Polski w sezonie 2023/2024” – poinformował oficjalny serwis mistrzów Polski.

Jeszcze kilka tygodni temu media pełne były pogłosek na temat dalszych losów dyrektora, którego umowa z klubem wygasała z końcem grudnia. Plotkowano o jego przeprowadzce do Legii bądź Rakowa, a rozstanie z Białymstokiem prezesa Wojciecha Pertkiewicza tylko podsycało owe spekulacje.

Dziś wiadomo już, ze zmiany na kluczowym stanowisku nie będzie. - -Zdobycie mistrzostwa Polski to piękna chwila w historii klubu, ale zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy, by Jagiellonia na stałe zagościła wśród najlepszych. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności i wspólnie z Radą Nadzorczą, Zarządem, drużyną, sztabem oraz kibicami budować przyszłość naszej Jagiellonii – powiedział (cytowany przez klubowe media) Łukasz Masłowski po złożeniu podpisu pod nowym kontraktem z Dumą Podlasia.

