Robert Lewandowski zdetronizował Igę Świątek! Tuż za nimi minister sportu i Adam Małysz

We wspomnianym plebiscycie "Przeglądu Sportowego" zwyciężyła Aleksandra Mirosław, która jako jedyna wróciła ze złotym medalem z igrzysk w Paryżu. Druga była Natalia Bukowiecka, a trzeci Wilfredo Leon. Dwaj nasi najbardziej rozpoznawalni sportowcy na świecie - Iga Świątek oraz Robert Lewandowski - także znaleźli się w czołowej "10". Świątek zajęła 4. miejsce, a Lewandowski - 8.

W rankingu magazynu "Forbes" Lewandowski i Świątek nie mieli już sobie równych. W zestawieniu "50 najbardziej wpływowych ludzi w polskim sporcie" za 2024 rok zwyciężył piłkarz FC Barcelona, który wyprzedził aktualną wiceliderkę rankingu WTA. W ten sposób Lewandowski zdetronizował Świątek, bo przed rokiem to raszynianka była na pierwszym miejscu.

Robert Lewandowski wygrał ranking "50 najbardziej wpływowych ludzi w polskim sporcie". Iga Świątek druga

Podium uzupełnił jeszcze minister sportu Sławomir Nitras, a tuż za nim na 4. miejscu znalazł się Adam Małysz. "To ogromne wyróżnienie i motywacja, by dalej działać na rzecz sportu w naszym kraju. Dziękuję wszystkim za wsparcie – to dzięki Wam mogę się rozwijać i wspierać polski sport na najwyższym poziomie!" - napisał Małysz na Instagramie.

Piąta lokata przypadła Czesławowi Langowi (organizator kolarskiego Tour de Pologne), szósta - Sebastianowi Świderskiemu (prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej), siódma - Zygmuntowi Solorzowi (właściciel Cyfrowego Polsatu), ósma - Wojciechowi Stępniewskiemu (prezes Ekstraligi Żużlowej), dziewiąta - Bartoszowi Zmarzlikowi (żużlowiec Motoru Lublin), a dziesiąta - Zbigniewowi Bońkowi (były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej).