Kluczowe godziny dla Karola Świderskiego. Ważą się losy jego przyszłości, kibice wstrzymują oddech

- Potwierdzał w przeszłości, że potrafi grać w pierwszej jedenastce kadry, również pod nieobecność „Lewego”. Ja mam do niego wielki szacunek i życzę mu jak najlepiej, ale... w meczach reprezentacji wolę Karola wchodzącego z ławki. On po prostu potrafi w takich momentach dawać mocny impuls drużynie. Pewnie gdybym był Świderskim, to takich słów nie chciałbym słuchać; jak każdy piłkarz, on też woli grać od pierwszej minuty. Ale nawet w Charlotte w paru ostatnich meczach najlepiej sprawdzał się właśnie w roli zmiennika podrywającego do walki – stwierdził Janusz Michallik.