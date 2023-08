Oburzające słowa dziennikarza! Skandaliczna wypowiedź na temat Romela Lukaku, reakcja mogła być tylko jedna

Romelu Lukaku w swoim CV ma naprawdę bogatą listę, które są znane z bardzo wysokiego poziomu gry. Belg występował w takich zespołach jak: Manchester United, Chelsea czy Inter. 30-latek w sezonie 2022/2023 bronił barw właśnie ekipy z Mediolanu. Wówczas Lukaku w rozgrywkach Serie A zdobył 10 bramek, dokładając do tego 6 asyst. Ponadto napastnik wystąpił w czerwcowym finale Ligi Mistrzów, jednak nie będzie go dobrze wspominał, ponieważ Inter przegrał z Manchesterem City 1:0, a on sam miał szansę na doprowadzenie do remisu. Belg nie został we włoskim klubie i powrócił do Londynu. Sytuacja Lukaku może się zmienić, mówi się o przenosinach napastnika do AS Roma.

Odrażająca słowa o Romelu Lukaku! Dziennikarz dopuścił się tego na wizji, został od razu wyproszony

Podczas programu na żywo ""Qui Studio a Voi Studio", poruszono temat ewentualnego powrotu Lukaku do Serie A. Jednym z gości w studiu był dziennikarz - Luigi Furini, którego udział nie potrwał długo. Wszystko spowodowane rasistowską wypowiedzią. "Lukaku è un negretto", czyli "Lukaku to czarnuch" miał powiedzieć dziennikarz. Sam nie miał zamiaru przeprosić, ponieważ uznał to jako slangowe określenie. Na to skandaliczne zachowanie od razu zareagował dyrektor stacji "Telelombardia" Fabio Ravazzani. - Kiedy pojawiają się rasistowskie określenia, to nie można się wygłupiać, niezależnie od ich etymologii. Nie zgadzamy się, że to było przejęzyczenie. Zbyt późne przeprosiny nie wystarczą. To rozczarowujące, że kolega taki jak Furini popełnił tak poważny błąd. Nieuchronnie zostaną podjęte natychmiastowe działania - napisał w mediach społecznościowych.

Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati. @QSVS_Official— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 25, 2023