Piotr Zieliński blisko Interu Mediolan! Zarobi fortunę!

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 r. i choć deklarował przywiązanie do tego klubu, rozmowy na temat nowej umowy kończyły się fiaskiem. W Neapolu zarabiał ostatnio ok. 3,5 mln euro na rękę (6,3 mln brutto), a prezydent Aurelio De Laurentiis nie dość, że długo zwlekał z rozpoczęciem poważnych negocjacji, to jeszcze oferował Polakowi warunki... gorsze od obecnych.

Piotr Zieliński blisko Interu! Nie dogadał się z Napoli

- Rozmawiamy o nowym kontrakcie. Piotr powiedział, że chce zostać w Napoli na całe życie, ale to Polak i tylko do pewnego stopnia interesują go słońce i morze. Być może jest jednak bardziej przyzwyczajony do mgły - zakpił na łamach "Corriere dello Sport" prezydent De Laurentiis, dając do zrozumienia, że Zieliński faktycznie może przeprowadzić się do kojarzonego z mgłą Mediolanu.

Reprezentant Polski już w na początku stycznia może podpisać nowy kontrakt w Interem, ale jeżeli kluby nie osiągną porozumienia, odejdzie za darmo dopiero latem. Włoski dziennikarz Daniele Mari twierdzi, że Zieliński podpisze z Interem 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia umowy o kolejny rok. Będzie zarabiać 4,5 mln euro netto za sezon. Piłkarz i władze Interu uzgodnili już wszystkie szczegóły.

⚫️🔵🚨🇵🇱 Base di accordo totale tra #Inter e #Zielinski: 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a 4,5 mln. Zielinski ha dato il suo sì all'Inter ma l'Inter non vuole correre il rischio che cambi idea (come successo altre volte) o che usi l'Inter per ottenere un… pic.twitter.com/YXEY7KYTtw— Daniele Mari (@marifcinter) December 24, 2023