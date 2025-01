i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Getafe - FC Barcelona TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE

La Liga

Getafe - FC Barcelona TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać mecz La Liga 18.01.2025

Po meczu Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii, FC Barcelona wreszcie wraca do rywalizacji w lidze hiszpańskiej. Po raz ostatni w La Liga podopieczni Hansiego Flicka mierzyli się z Atletico, co nie skończyło się dla nich dobrze. Teraz muszą zmierzyć się z niezwykle trudnym rywalem, Getafe. Ekipa z przedmieść Madrytu raz po raz daje się we znaki silniejszym ekipom i szczególnie Robert Lewandowski będzie musiał mieć się na baczności. Dziś jasna stanie się również przyszłość Wojciech Szczęsnego.