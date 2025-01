Kacper Urbański wszystkich oczarował, a teraz w Bolognie...

Urbański zagrał w tym sezonie siedem meczów, strzelił jednego gola w Serie A. Jednak ostatnie pięć spotkań oglądał wyłącznie z perspektywy rezerwowego, bo trener Vincenzo Italiano nie korzysta z jego usług. Jeśli już daje mu szanse, to w Lidze Mistrzów, gdzie Bologna nie ogrywa ważnej roli. - Najwyraźniej Urbański przegrywa rywalizację, co dla mnie jest zaskakujące - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z Super Expressem. - Jeśli dalej tak będzie, to sprawa nabiera większego wymiaru. Był przecież ważnym piłkarzem w reprezentacji Polski, do której tak odważnie się wprowadził i wszystkich oczarował. Jednak bez gry będzie miał problem z formą. To nie musi być tak, jak w przypadku Nikoli Zalewskiego, który choć rzadko występował w Romie, to po przyjeździe na zgrupowanie kadry nie było tego po nim widać i należał do liderów drużyny narodowej - przyypomniał.

To najbardziej wyczekiwany powrót w Legii, co z duetem: Juergen Elitim i Maxi Oyedele? Goncalo Feio o sytuacji zdrowotnej gwiazd zespołu

Przedłużenie umowy to był sygnał ze strony Bologny

Sytuacja Urbańskiego jest tym bardziej dziwna, że Bologna przedłużyła z nim kontrakt. Jaki plan na polskiego pomocnika ma trener Vincenzo Italiano? - Przedłużenie umowy to był sygnał ze strony Bologny: "jesteś dla nas ważny, wierzymy i liczymy na ciebie, bo będziesz nam potrzebny" - tłumaczył Czachowski w rozmowie z naszym portalem. - Niby wszystko jest poukładane, ale teraz nic za tym nie idzie. Najwyraźniej Italiano traktuje Urbańskiego jako talent. Ale o tym wiemy od lat. Nie tędy droga. Nie dobrze dla niego stało się, że odszedł trener Thiago Motta, który wierzył i miał do niego sentyment - dodał były pomocnik reprezentacji Polski.

Co ten Krzysztof Piątek wyprawia w Turcji! Tak polski snajper znów załatwił Galatasaray Stambuł, nie do wiary!

- Przedłużenie umowy to był sygnał ze strony Bologny: "jesteś dla nas ważny, wierzymy i liczymy na ciebie, bo będziesz nam potrzebny". Niby wszystko jest poukładane, ale teraz nic za tym nie idzie. Najwyraźniej Italiano traktuje Urbańskiego jako talent. Ale o tym wiemy od lat. Nie tędy droga - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z Super Expressem.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po spadku z Dywizji A Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć

Michał Probierz o piłkarkach, spadku z dywizji A Ligi Narodów i przyszłości kadry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.