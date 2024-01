Piotr Zieliński ma tam trafić, ale na razie znalazł się na... Włoskie media pewne przyszłości gwiazdy Napoli

Na to może liczyć Arkadiusz Milik w Juventusie. Reprezentant Polski przebudzi się w hicie z Romą?

Ile zarabia polski as?

Massimiliano Allegri zaprowadzi Juventus na mistrzowski tron? "Stworzył mur nie do pokonania"

Włosi nie mają wątpliwości ws. Piotra Zielińskiego. Pomocnik miał podjąć decyzję co do swojej przyszłości

W Juventusie już wiedzą, co zrobić z Wojciechem Szczęsnym. Jest tylko jedno małe „ale”

Trafi(ł) do Interu i na okładkę

To wydaje się przesądzone. W nowym sezonie nasz kadrowicz ma założyć koszulkę Interu. Przekonany jest o tym dziennik „Corriere dello Sport”, który nawet poświęcił okładkę reprezentantowi Polski. Tytuł mówi wszystko: „Zieliński wybiera Inter”. Gwiazdor mistrza Włoch ma podpisać umowę na cztery lata. W Mediolanie będzie mógł liczyć na zarobki w wysokości 4,5 mln euro rocznie netto. To o milion więcej od jego gaży w Napoli. W tym sezonie Inter jest liderem Serie A, a Napoli jest dopiero na ósmym miejscu ze stratą aż 17 punktów do lidera.

Kristoffer Velde na celowniku giganta? Były kadrowicz zwraca uwagę na to, co musi zmienić gwiazdor Lecha

Napoli ogląda plecy konkurentów

W poprzednim sezonie to Napoli rozdawało karty w lidze włoskiej i rozstawiało konkurentów po kątach. W efekcie ekipa z Neapolu wywalczyła trzecie mistrzostwo w historii. Teraz problemem będzie zajęcie miejsca premiowanego startem w Lidze Mistrzów. Z występami w tych elitarnych rozgrywkach nie będzie miał wspomniany Inter, który będzie walczył z Juventusem o tytuł. "Stara Dama" także ma plan na mistrzostwo, które chce odzyskać po latach.

To chce osiągnąć Ryoya Morishita w Legii. Konkretna deklaracja reprezentanta Japonii

❗ Zielinski sceglie l'Inter🇮🇹 Bove, Kayode e gli altri baby nei piani del ct🔥 Jovic fa volare il Milan#CorrieredelloSport pic.twitter.com/vBJxgtKvPa— Corriere dello Sport (@CorSport) January 3, 2024

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Gdzie zagra Piotr Zieliński w przyszłym sezonie? W Interze W Juventusie Zostanie w Napoli W żadnym z powyższych klubów