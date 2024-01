To chce osiągnąć Ryoya Morishita w Legii. Konkretna deklaracja reprezentanta Japonii

Legia do niego pasuje

Ryoya Morishita trafi do Legii na zasadzie rocznego wypożyczenia z zespołu Nagoya Grampus. Wicemistrz Polski zagwarantował sobie prawo pierwokupu reprezentanta Japonii. Zagrał ostatnio w wygranym 5:0 meczu z Tajlandią. - Przede mną jest także inne wyzwanie, bo przenoszę się do Polski, do Legii - powiedział Ryoya Morishita przed meczem z Tajlandią, którego wypowiedź zacytował portal Legia.net. - Legia to naprawdę gorący zespół, który pasuje do mnie. Mam na myśli atmosferę na trybunach oraz oprawy kibiców - wyznał.

Przenosiny do Europy to spełnienie jego marzeń

Japończyk nie ukrywa, że marzył o transferze do Europy. Chce się sprawdzić w nowych realiach, bo to także pomoże mu w kolejnych występach w drużynie narodowej. Do tej pory zagrał w kadrze dwa mecze. Debiutował w połowie ubiegłego roku w towarzyskim spotkaniu z Salwadorem. - Przenosiny do Warszawy to spełnienie mojego snu o tym, aby grać w Europie - przyznał Japończyk, cytowany przez portal Legia.net. - W tak gorącym zespole mogę pokazać moje umiejętności. Jeśli koledzy z drużyny mnie zaakceptują, to będę mógł stać się kimś, kogo będą odbierać pozytywnie. Droga do tego sukcesu jest jedna: ciężka praca - dodał reprezentant Japonii, który przed startem zimowych przygotowań dołączy do stołecznego klubu.

