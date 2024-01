Steve Kapuadi już podjął decyzję, jest zdeterminowany. Szczere wyznanie, padły słowa o wyborze serca

Kiedyś Steve Kapuadi miał być następcą reprezentanta Polski. To dlatego nie doszło do transferu

Chce pielęgnować przywiązanie do kraju przodków

Steve Kapuadi urodził się we Francji, ale jego przodkowie wywodzą się z Demokratycznej Republiki Konga. - Moja babcia ze strony mamy jest Europejką, natomiast dziadek pochodzi z Afryki - powiedział Steve Kapuadi w rozmowie z oficjalnym portalem Legii. - Jestem przywiązany do Demokratycznej Republiki Konga. Pierwszy raz byłem tam trzy lata temu i myślę o kolejnych wizytach najszybciej jak to możliwe. Cały czas mieszka tam wielu członków mojej rodziny. (...) To dla mnie bardzo istotne, aby pielęgnować przywiązanie do Demokratycznej Republiki Konga. Moje pochodzenie jest częścią mojej osobowości - podkreślił.

Kiedyś Steve Kapuadi miał być następcą reprezentanta Polski. To dlatego nie doszło do transferu

Chce reprezentować ten kraj, to wybór serca

Obrońca Legii nie ukrywa przywiązania do tego kraju. Przyznał, że w przyszłości chciałby zagrać w kadrze tego państwa. - Chcę reprezentować ten kraj - ujawnił Kapuadi, cytowany przez klubowe media. - Wiele osób może stwierdzić, że to wybór podyktowany tym, że dostanie się do drużyny narodowej Francji jest zbyt trudne. Ale ja do tego tak nie podchodzę. To wybór serca. Odkąd zacząłem na poważnie grać w piłkę, poczułem, że reprezentowanie Demokratycznej Republiki Konga to coś, czego chcę w swoim życiu - wyznał obrońca stołecznego klubu.

