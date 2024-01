Kiedyś Steve Kapuadi miał być następcą reprezentanta Polski. To dlatego nie doszło do transferu

Steve Kapuadi ma za sobą pierwszą rundę w Legii. Przed transferem do Polski występował na Słowacji. Najpierw w Interze Bratysława, a następnie przez 2,5 roku był grałem AS Trenczyn. na Słowacji występował także Jakub Kiwior. Był w tym okresie piłkarzem MSK Żilina skąd trafił do Włoch, a później do Arsenalu Londyn. I to właśnie w Żilinie Kapuadi miał być następcą dla przyszłego reprezentanta Polski. W każdym razie taki pomysł miał trener Pavol Stano, który prowadził ekipę z Żiliny. Jednak transfer nie wypalił. Co się stało? - Stano był wtedy trenerem MSK Żiliny i musiał poradzić sobie z odejściem Kuby Kiwiora do Spezii - powiedział Steve Kapuadi w niedawnej rozmowie z oficjalnym portalem Legii. - Stano szukał z tego powodu środkowego obrońcy z wiodącą lewą nogą. Wiem, że rozmawiał z moim trenerem i chciał, abym trafił do Ziliny. Jednak nie grałem wtedy zbyt dużo. Właściciel klubu, w którym pracował trener Stano, nie zgodził się na ten transfer - wyznał francuski obrońca.

Kacper Tobiasz o niezapomnianym momencie. To na zawsze zostało w pamięci bramkarza Legii

Stano nie zapomniał o Francuzie

Jednak niebawem trener Stano przeniósł się do Polski. Został trenerem Wisły Płock i właśnie tam sprowadził piłkarza, w którym widział duży potencjał. - Po sześciu lub siedmiu miesiącach zadzwonił ponownie - przypomniał Kapuadi, cytowany przez klubowe media. - Zapytał o moją sytuację. Obiecał, że zrobi wszystko, by ściągnąć mnie do Wisły Płock. I tak trafiłem do Polski - przyznał obrońca Legii.

Aleksandar Vuković o podejściu, pasji i marzeniach. Tego brakowało trenerowi Piasta Gliwice

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek