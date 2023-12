Piotr Zieliński odejdzie z Napoli? Prezydent mistrza Włoch o negocjacjach z polską gwiazdą, mocne słowa!

Inter sięgnie po Polaka?

Polski pomocnik kontrakt z Napoli ma ważny do czerwca 2024 roku. Po nowym roku będzie mógł rozpocząć rozmowy z innymi klubami i jeśli się z kimś porozumie, to odjedzie za darmo. Od kilku tygodni jego nazwisko wymieniane jest w kontekście dwóch gigantów Serie A. Łączony jest z przejściem do Juventusu Turyn i Interu Mediolan. Wydaje się, że najbliżej mu właśnie do tego ostatniego zespołu.

Nowy nabytek Legii Ryoya Morishita pożegnał się z fanami w Japonii. Padły słowa o odwadze, wsparciu i spełnianiu marzeń

Zieliński zamiast słońca woli mgłę?

Napoli chce zatrzymać polską gwiazdę, ale proponuje mu umowę na gorszych warunkach. Trudno się dziwić, że Zieliński nie jest taką ofertą zainteresowany. Jak wyglądają rozmowy z naszym kadrowiczem? W tym temacie wypowiedział się Aurelio De Laurentiis, prezydent Napoli. Przypomniał, że nasz rodak mówił kiedyś, że zamierza zostać w klubie z Neapolu do końca kariery. Ale to nie wszystko, co powiedział sternik mistrza Włoch. Pozwolił sobie "uszczypnąć" naszego rodaka. - Rozmawiamy z Zielińskim, ale on jest z Polski. Nie zależy mu na słońcu i morzu. Może jest bardziej przyzwyczajony do mgły - powiedział Aurelio De Laurentiis w Corriere dello Sport, którego wypowiedź zacytował Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

To dlatego Simeon Petrow będzie grał z tym numerem w Śląsku. Ten piłkarz jest wzorem dla reprezentanta Bułgarii

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Gdzie zagra Piotr Zieliński w przyszłym sezonie? W Interze W Juventusie Zostanie w Napoli W żadnym z powyższych klubów