Piotr Zieliński przyznał, że miał oferty z Premier League! Wprost deklaruje, gdzie chciałby grać

Piotr Zieliński spędził w SSC Napoli niemal 7 lat i w tym czasie parę razy był blisko mistrzostwa Włoch, ale za każdym razem wymykało się ono drużynie spod Wezuwiusza. W tym sezonie jednak nie było mocnych na Napoli i polski pomocnik ma upragnione mistrzostwo. Oprócz niego Zieliński sięgnął parę lat temu ze swoją drużyną także po Puchar Włoch. Nic dziwnego, że Zieliński, który przez kolejnych trenerów Napoli jest bardzo doceniany, chciałby tam zostać, ale sprawa kontraktu wciąż nie została rozstrzygnięta. Po meczu z Monzą Zieliński zdecydował się na mocną deklarację w sprawie swojej przyszłości.

Zieliński bardzo jasno o swojej przyszłości. Czy same chęci wystarczą?

Dyskusja na temat nowej umowy Zielińskiego z SSC Napoli trwa już od miesięcy. Polak nie chce się ot tak zgodzić na obniżkę pensji, jaką proponują w klubie z Neapolu. Z drugiej strony, już nie raz Zieliński sugerował, że chciałby zostać, a teraz, po meczu z Monzą, powiedział to wprost po raz kolejny. – Mam jeszcze rok kontraktu, po tym sezonie mój agent porozmawia z klubem i podejmiemy decyzję. Czuję się dobrze w Neapolu i chciałbym tu zostać – powiedział Zieliński w rozmowie z telewizją Sky Sports. Podobne słowa padły w rozmowie z DAZN, gdzie przyznał także, że jest spore zainteresowanie jego osobą. – Miałem kilka ofert z Premier League, ale kierowałem się intuicją. Czułem, że chcę zostać, bo jestem tu szczęśliwy. Chciałbym zostać na dłużej, bo cały zespół jest w porządku – deklaruje polski pomocnik.

Warto odnotować, że Napoli przegrało z Monzą 0:2 i choć ma już mistrzostwo w kieszeni, to piłkarze zdają sobie sprawę, że powinni unikać takich porażek. – Dzisiaj powinniśmy lepiej zagrać przeciwko Monzie. Przepraszam fanów, którzy przyszli i byli świadkami tej porażki. Musimy ciężko pracować i zagrać lepiej przeciwko Interowi. Wiem, że muszę więcej razy strzelać prawą lub lewą nogą, to moja broń i muszę to częściej wykorzystywać – Powiedział Zieliński na antenie Sky Sports, który w tym meczu wyszedł jako kapitan zespołu – To dla mnie zaszczyt, byłem przez siedem lat w Neapolu, więc dla mnie to cudowna rzecz. To wielka odpowiedzialność – nie krył dumy Zieliński.