Piotr Zieliński stałby się pewniakiem w Interze. Główny konkurent rozchwytywany, pytał nawet Guardiola

Transfer Zielińskiego do Interu oznaczał, że o miejsce w podstawowej jedenastce będzie musiał walczyć w zupełnie innej rywalizacji niż w Napoli. W Mediolanie konkurencja jest znacznie silniejsza. Trener Simone Inzaghi ma do wyboru, oprócz "Ziela", Davide Frattesiego, Nicola Barellę, czy Henricha Mychitariana. Jednym z głównych rywali Zielińskiego w tej walce jest oczywiście Çalhanoğlu.

Turek to kluczowy gracz Interu, który pełni rolę lidera w linii pomocy. Jego przyjście do zespołu Nerazzurri wywoływało spore poruszenie we Włoszech, bowiem w 2021 roku Çalhanoğlu do Interu trafił z AC Milan. Wcześniej spędził cztery sezony Rossoneri. bardzo Jednak w ostatnich miesiącach media informują o zainteresowaniu jego osobą ze strony wielkich europejskich klubów.

Według portalu CaughtOffside, Çalhanoğlu znalazł się na celowniku Manchesteru City i Bayernu Monachium, z tym, że to właśnie niemiecki klub wydaje się być faworytem w walce o jego transfer.

Latem tego roku Bayern rozmawiał z przedstawicielami Turka, ale ten ostatecznie pozostał w Serie A. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, ale jeśli zdecyduje się na zmianę barw, z pewnością będzie to korzystne dla Piotra Zielińskiego.

