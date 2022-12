Reprezenant Polski coraz bliżej wielkiego transferu! Wszystko praktycznie dogadane, znany dziennikarz ujawnia szczegóły

Bartosz Bereszyński trafi do wielkiego klubu?! Znany dziennikarz przekazał interesujące wieści, to może być hit

Bartosz Bereszyński stoi przed szansą wielkiej, piłkarskiej przygody. Zawodnik reprezentacji Polski i Sampdorii Genua, powinien, według doniesień medialnych, lada dzień zmienić swoje otoczenie. Pogłoski mówiące o przenosinach Polaka do Napoli okazały się prawdziwe, co potwierdził w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Znamy szczegóły transferu!

Bartosz Bereszyński przejdzie do znanego klubu. Fabrizio Romano potwierdza

Akcje Bartosza Bereszyńskiego stanowczo wzrosły po mundialu w Katarze, kiedy to stał się jedną z największych gwiazd reprezentacji Polski. Wtedy też zaczęły pojawiać się plotki mówiące o tym, że Polak może dołączyć do jakiegoś znanego klubu, szczególnie, że swoje zainteresowanie zaczęła przejawiać Roma i Napoli. Do Rzymu Bereszyński jednak ostatecznie nie przejdzie, gdyż Polaka ma na wyciągnięcie ręki Napoli. Jak podaje Fabrizio Romano, zarówno Sampdoria, jak i Napoli osiągnęły porozumienie i Polak trafi do Neapolu na półroczne wypożyczenie z opcją wykupu. Co więcej, do Genui ma dołączyć Alessandro Zanoli.

Napoli are set to sign Polish right back Bartosz Bereszynski from Sampdoria, it’s almost done. He will be the backup option as Di Lorenzo remains starter. 🔵🇵🇱🤝🏻 #transfersDeal will include Zanoli and Contini as part of the negotiation, as @DiMarzio reports. pic.twitter.com/4UJx9jGAj6— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022