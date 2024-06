Reprezentant Polski wróci po EURO do klubu, a tu taka niespodzianka! W Weronie ogłoszono to już oficjalnie

Łukasz Skorupski i Kacper Urbański poznali nowego trenera! To on poprowadzi reprezentantów Polski we Włoszech

Sensacyjny kierunek Wojciecha Szczęsnego?! Włoski dziennikarz nie ma co do tego wątpliwości, ogromne pieniądze na stole

Wyrzucili go z Legii, trafi do Serie A! Kosta Runjaić obejmie uznany włoski klub, co za historia

„Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda” – informowały dzień później służby medialne naszej reprezentacji. Ze słów doktora Jacka Jaroszewskiego wynikało jednak, że obrońca zespołu Hellas Verona w ciągu 3-4 dni powinien wrócić do zajęć. Niewykluczone więc, że zdąży z kuracją do spotkania z „Oranje”.

Już trakcie pobytu Dawidowicza na zgrupowaniu Biało-Czerwonych, w jego klubie doszło do prawdziwego wstrząsu. Za porozumieniem stron w poniedziałek Verona rozstała się z trenerem Marco Baronim, który kilka godzin później podpisał umowę z Lazio Rzym. To był swoisty wyraz uznania dla tego szkoleniowca za utrzymanie drużyny z miasta Romea i Julii w Serie A.

Bezkrólewie w Weronie nie trwało jednak długo. Kiedy Dawidowicz wróci do klubu po mistrzostwach Europy i po urlopie, zastanie w nim na trenerskiej ławce Paolo Zanettiego. 41-letni szkoleniowiec w ub. sezonie pracował w Empoli, ale rozstał się z nim we wrześniu, po pięciu kolejnych porażkach. Wcześniej poprowadził Venezię do awansu do Serie A, pracował także w niższych ligach z Ascoli i Südtirolem Bolzano. W nowym klubie Zanetti podpisał roczny kontrakt, z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy.

Piłkarzem Hellas Verona był też w rundzie wiosennej Karol Świderski. Występował we włoskim zespole na zasadzie wypożyczenia z Charlotte FC, które kończy się z końcem czerwca. Umowa zawiera opcję wykupu polskiego snajpera przez Włochów, ale na razie nie słychać o ostatecznych decyzjach w tej sprawie. Nie wiadomo więc, czy „Świder” będzie mieć okazje do współpracy z Zanettim.

Paolo Zanetti has been announced as the new coach of Hellas Verona after Marco Baroni left to take over at Lazio https://t.co/9u0psxrS7F #HellasVerona #SerieA #Calcio #SerieATIM— Football Italia (@footballitalia) June 13, 2024