Sensacyjne informacje na temat Wojciecha Szczęsnego! Jednak zmieni klub? Może wrócić do Anglii

Wojciech Szczęsny występuje w Juventusie od 2017 roku i zdążył się zadomowić w tym klubie. Niedawno w rozmowie z telewizją Sky Sport po jednym z meczów ligi włoskiej Szczęsny wyjawił co myśli na temat swojej przyszłości w klubie. Polak zapewnił, że bardzo dobrze czuje się w miejscu, w którym jest i wygasająca w 2024 roku umowa nie jest problemem. Wskazywałoby to na to, że Szczęsny nie myśli o przeprowadzce. Innego zdania jest jednak calciomercatoweb.it, które sugeruje, że polski golkiper może jeszcze trafić do innego dużego klubu w bliskiej przyszłości!

Szczęsny wróci do Anglii?

Zdaniem włoskiego portalu Wojciech Szczęsny może być bohaterem wymiany między dużymi, europejskimi klubami, a jego usługami zainteresowany ma być klub z Anglii. Polak w przeszłości występował na Wyspach Brytyjskich, głównie w Arsenalu, ale spędził też chwilę na wypożyczeniu w Brentford. Tym razem jednak jego usługami zainteresowany ma być Manchester United.

Transfer ma zależeć jednak od kilku czynników. Jak podaje calciomercatoweb.it, Szczęsny może trafić do United, gdy odejść stamtąd zdecydowałby się się David De Gea. Hiszpan z kolei miałby udać się do PSG, ale to będzie możliwe, jeśli paryski klub opuści Donnarumma, który miałby... zastąpić Szczęsnego w Juventusie! Włoch jednak swój transfer, jeśli w ogóle doszedłby do skutku, uzależniłby przede wszystkim od tego, czy „Stara Dama” zdoła ostatecznie awansować do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie.