Szokujący zwrot w sprawie Piotra Zielińskiego?! Włosi o tym trąbią, Polak może zostać bohaterem głośnego transferu

Bartosz Bereszyński nie dostał wypłaty za ostatnie miesiące! Wielomilionowe zaległości mogą doprowadzić klub do bankructwa

Aż w głowie się nie mieści, jak traktują teraz Piotra Zielińskiego w Napoli! Wstyd to mało powiedziane

nie do wiary

Piotr Zieliński od 2016 roku jest piłkarzem Napoli i na południu Włoch przeżywał już różne momenty. Miał zarówno wzloty, jak i upadki, jednak w ostatnim czasie jego gwiazda świeci naprawdę jasno. Napoli pewnym krokiem zmierza po pierwsze mistrzostwo kraju od 33 lat, a polski pomocnik jest jednym z liderów drużyny Luciano Spallettiego. W obecnym sezonie ma już na koncie 6 goli i 8 asyst w 28 meczach i zwłaszcza w Lidze Mistrzów mocno przyczynił się do wygrania grupy przez Napoli. Już niedługo zespół z Neapolu rozegra dwumecz 1/8 finału z Eintrachtem Frankfurt, a kibice z pewnością liczą na dobrą formę 28-latka. Dość szokujące jest jednak to, że może to być ostatnia szansa Zielińskiego na sukces z klubem spod Wezuwiusza!

Szokujący zwrot w sprawie Piotra Zielińskiego?! Włosi o tym trąbią

78-krotny reprezentant Polski rozgrywa w Napoli siódmy sezon, ale coraz bardziej prawdopodobne wydaje się to, że już wkrótce zmieni barwy. Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony, nawet pomimo świetnej formy. Tak donosi m.in. serwis "tuttomercatoweb.com". - Pomimo znakomitego sezonu, w którym strzelił już sześć goli i zanotował osiem asyst, Polak raczej nie przedłuży kontraktu z Napoli, ponieważ rozbieżności finansowe są zbyt duże - można przeczytać w tym portalu. Letnie okienko transferowe będzie zatem ostatnią okazją, by zarobić na Zielińskim, a pomocnik został już wyceniony!

- Ma wysoką, ale wciąż nie zaporową cenę. Mowa o około 30 milionach euro - ocenili dziennikarze "tuttomercatoweb". Z pewnością taka kwota za Zielińskiego może przyciągnąć największe kluby, a polski piłkarz może zostać jednym z bohaterów najbliższego okienka. Zanim jednak do tego dojdzie, przed "Zielkiem" i Napoli walka o mistrzostwo Włoch oraz sukces w Lidze Mistrzów. Na Zielińskiego liczy też nowy selekcjoner, Fernando Santos:

Sonda Czy Piotr Zieliński powinien odejść z Napoli? Tak, powinien poszukać nowego klubu Nie, powinien się dogadać z Napoli