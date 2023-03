Po prostu The Special One!

Juventus w ostatnich latach przyzwyczaił swoich fanów do tego, że w każdym sezonie bije się o mistrzostwo Włoch, jednak w dwóch ostatnich sezonach królowały Inter oraz Milan i wszystko wskazuje na to, że w kampanii 2022/23 Juventus znów nie sięgnie po upragniony tytuł. Ekipa z północy Włoch zajmuje obecnie 7. miejsce w ligowej tabeli, została ukarana odjęciem punktów, a w dodatku odpadła z Ligi Mistrzów i obecnie toczy boje w Lidze Europy. To wszystko sprawia, że włodarze "Starej Damy" już teraz muszą zastanawiać się nad przyszłością i wiele wskazuje na to, że może zabraknąć w niej miejsca dla Wojciecha Szczęsnego, a klub rozważa nawet jego sprzedaż po zakończeniu sezonu.

Włosi już planują, jak zastąpić Wojciecha Szczęsnego. Nie tracą czasu

Słaba kondycja finansowa klubu sprawia, że władze Juventusu muszą poważnie rozważyć pożegnanie się z niektórymi zawodnikami. Pensja Wojciecha Szczęsnego jest sporym obciążeniem dla "Starej Damy" i jak donoszą włoskie media, pomimo jeszcze roku kontraktu, Polak może odejść z Turynu latem. Te doniesienia sprawiły, że natychmiast ruszyła giełda nazwisk i poszukiwanie piłkarza, który miałby zastąpić Szczęsnego.

Włosi nie tracą czasu! Po doniesieniach w sprawie Wojciecha Szczęsnego zaczęli działać natychmiast, ruszyła karuzela

Jak donosi "La Gazetta dello Sport" najbliżej zatrudnienia przez Juventus, gdyby Wojciech Szczęsny faktycznie miał odejść z drużyny "Starej Damy" są Guglielmo Vicario grający dla Empoli oraz Marco Carnesecchi występujący w Cremonese. Obaj są Włochami, są młodzi oraz występują w słabszych zespołach, przez co zarówno kwota odstępnego, jak i ich pensje nie były z pewnością wielkim obciążeniem dla Juventusu. Na liście ma przewijać się również nazwisko Gianluigiego Donnarummy, jednak transfer golkipera PSG wydaje się obecnie mało prawdopodobny.

