Najnowsze wieści o Wojciechu Szczęsnym wprawiły fanów w osłupienie! Ten dzień nadszedł błyskawicznie, nie mogli w to uwierzyć

W czasie swojej dotychczasowej kariery, Wojciech Szczęsny miał okazję bronić dla największych europejskich klubów, zaczynając od Arsenalu, przez AS Romę, aż po Juventus. Nie zawsze wszystko układało się po myśli polskiego golkipera, na którego niejednokrotnie fani wylewali swoją frustrację po mniej udanych występach, jednak cały czas to Szczęsny jest numerem jeden między słupkami "Starej Damy". Dzięki temu, podstawowy bramkarz reprezentacji Polski może pochwalić się kolejnym wyczynem, jakim jest mecz numer 200 w barwach ekipy z północy Włoch. Ta wiadomość zszokowała jednak wielu fanów.

Ważny dzień w życiu Wojciecha Szczęsnego nadszedł ekspresowo. Fani nie mogli uwierzyć, że to już

Wojciech Szczęsny zasilił szeregi Juventusu latem 2017 roku, kiedy to Włosi zdecydowali się go wykupić z Arsenalu na 18 mln euro. Od tamtego czasu minęło już niemal sześć lat i to właśnie ten aspekt sprawił, że fani polskiego bramkarza nie mogli uwierzyć, jak szybko zleciał ten czas, podczas którego Wojciech Szczęsny kontynuuje karierę w stolicy Piemontu.

Już jakiś czas temu Juventus stał się klubem, dla którego Wojciech Szczęsny zagrał najwięcej meczów w swojej karierze. Na drugim miejscu uplasował się Arsenal, dla którego polski bramkarz zaliczył łącznie 181 występów. Jak na razie, Szczęsny zachował 81 czystych kont, występując w koszulce "Starej Damy". - Kiedy to zleciało... - zastanawiają się fani włoskiej ekipy z grupy "Che JUVENTUS".