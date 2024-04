i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny podjął radykalną decyzję! Wielu zaleje się łzami. Te informacje o przyszłości bramkarza gruchnęły, jak grom z jasnego nieba

Pomimo 34 lat na karku, Wojciech Szczęsny nadal udowadnia zarówno w barwach reprezentacji Polski, jak i Juventusu, że zalicza się do grona najlepszych bramkarzy na świecie. Wielu kibiców polskiego golkipera nadal zastanawia się, co z jego przyszłością i jak się okazuje, niebawem może on zacząć szukać nowego pracodawcy. "Tuttomercatoweb" donosi bowiem, że Szczęsny miał odrzucić ofertę nowej umowy, która wiązałaby się z obniżką obecnej pensji.