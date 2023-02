Wojciech Szczęsny przeżył naprawdę trudne dni. Tuż po wstaniu robił jedno, wyrzucił to z siebie

Po mundialu Szczęsny mógł być naprawdę dumny. Mimo że reprezentanci Polski mogli czuć pewien niedosyt po porażce z Francją, w dużej mierze to dzięki bramkarzowi wyszli z grupy. 32-latek zapisał się w historii mistrzostw świata dwoma obronionymi rzutami karnymi, jednak szybko karta się odwróciła. Po powrocie do klubu "Szczena" najpierw miał drobne problemy ze zdrowiem, a następnie buchnęła najgorsza wiadomość. Juventus został ukarany odjęciem 15 punktów za nieprawidłowości finansowe i spadł z czołówki do środka tabeli z bardzo dużą stratą do pozycji dających awans do europejskich pucharów. Dla ambitnych piłkarzy "Starej Damy" jest to potężny cios, co widać m.in. po ostatniej wypowiedzi Szczęsnego.

Wojciech Szczęsny przeżył naprawdę trudne dni. Tuż po wstaniu robił jedno

W niedzielę Juventus wygrał trzynasty mecz w tym sezonie. Zespół z Turynu pokonał u siebie Fiorentinę 1:0, ale awansował jedynie na 9. miejsce. Po wywalczonym zwycięstwie Szczęsny stanął przed kamerami DAZN i zabrał głos. Przyznał, że kara dla klubu mocno go dotknęła. - Każdy inaczej reaguje. Szczerze mówiąc, denerwowałem się przez kilka dni, potem codziennie wstawałem i patrzyłem na tabelę Serie A. To sprawia, że chcę walczyć o miejsce w Lidze Mistrzów. Tego, co zrobiliśmy na boisku, nikt nie może nam odebrać - powiedział polski bramkarz.

Udział Juventusu w przyszłorocznej LM wydaje się być mało realny. "Stara Dama" po 22 meczach jest dziewiąta z 29 punktami na koncie i do czwartej AS Roma traci aż dwanaście oczek. Szansą dla turyńczyków może być zwycięstwo w Lidze Europy, do której spadli po odpadnięciu w fazie grupowej LM. W 1/16 finału już w czwartek (16 lutego) drużyna Szczęsnego zagra pierwszy mecz z Nantes.

