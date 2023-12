Z ziemi włoskiej do polskiej – jest już formalne potwierdzenie. Gwiazdor Biało-Czerwonym z nowym obywatelstwem

Złe wiadomości dla Arkadiusza Milika! To już może być koniec, Juventus ma specjalny plan!

- Piotrek jest bardzo zżyty z Italią, dobrze się tam czuje. To jego druga ojczyzna, niedawno oświadczył, że chciałby w Italii osiąść na stałe również po karierze – Marek Koźmiński, który również sporą część swego życia i kariery piłkarskiej związał z Półwyspem Apenińskim, wieszczył na łamach „Super Expressu”, że mimo saudyjskich pokus opartych o miliony petrodolarów, pomocnik Biało-Czerwonych z Włoch się nie ruszy.

6 października prefekt Neapolu, Claudio Palomba, wręczył „Zielowi” paszport Republiki Włoskiej. Wcześniej zawodnik Napoli, spełniający warunek zamieszkania we Włoszech od co najmniej 10 lat, musiał zdać egzamin m.in. z języka włoskiego oraz zaliczyć kurs przygotowawczy (to elementy wymagane przez miejscowe prawo). Dopełnienie wszystkich formalności w zakresie nadania reprezentantowi Polski obywatelstwa tego kraju odbyło się w Giugliano.

„Piotr jest już oficjalnie obywatelem Włoch. Wybrał nasz piękny nadmorski region na miejsce zamieszkania. To duma i zaszczyt przekazać obywatelstwo włoskie obywatelowi Giugliano. Do boju, mistrzu, od tego momentu jesteś oficjalnie obywatelem Włoch, a Giugliano zawsze będzie twoim domem” – tak burmistrz tego miasteczka, Nicola Pirozzi, przepasany szarfą w kolorach włoskiej flagi, skomentował uroczystość, jaka odbyła się w ratuszu.

