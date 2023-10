Zieliński jednak odejdzie z Napoli? Nagły zwrot akcji, celuje w niego wielki gigant!

Piotr Zieliński będzie bohaterem wielkiego transferu? O przyszłości klubowej pomocnika reprezentacji Polski już w trakcie tego okienka było bardzo głośno, kiedy to wydawało się, że dołaczy do Lazio, Liverpoolu, bądź jednego z klubów w lidze Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie gracz pozostał w Napoli, ale nadal nie przedłużył kontraktu z zespołem mistrzów Włoch. Coraz częściej spekuluje się więc, że zawodnik ostatecznie zmieni barwy i zrobi to tego lata. Włoskie media przekonane są, że w walce o pozyskania gracza jest gigant europejskiej piłki,który chce wykorzystać fakt, że Zieliński będzie wolnym zawodnikiem. Czy oznacza to transfer?

Piotr Zieliński w nowym klubie? Media informują o transferze

Według ustaleń włoskich mediów, zainteresowanie Polakiem przejawia bardzo Juventus Turyn, który latem mógłby pozyskać gracza reprezentacji Polski zupełnie za darmo, korzystając z faktu, że jego umowa z Napoli dobiegnie końca. "Radio Marte" informuje, że włodarze "Starej Damy" mogą już rozmawiać nawet z otoczeniem zawodnika, aby wypracować sobie jak najlepszą pozycję negocjacyjną i przekonać gracza do włożenia koszulki w czarno-białe pasy.