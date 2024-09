Złe doniesienia w sprawie Nicoli Zalewskiego. Może zostać wyrzucony ze składu Romy! Porażające doniesienia!

Takiej wiadomości Wojciech Szczęsny się w ogóle nie spodziewał! Zdradził to wszystko publicznie

Co z nową gwiazdą kadry?

Nicola Zalewski może zmierzyć się z bardzo dużymi problemami u swojego pracodawcy. Pomocnik reprezentacji Polski miał w ostatniej chwili przejść do Galatasaray Stambuł, a klub Romy miał na tym zarobić około 11 milionów euro. Niestety dla przedstawicielstwa klubu, Polak zrezygnował z transferu i pozostanie w drużynie, w której niestety nie ma miejsca na grę. Zdaniem włoskich mediów, Roma czuje się oszukana zachowaniem Zalewskiego i może ukarać go w dotkliwy sposób, wyrzucając go z kadry zespołu.

Nicola Zalewski z olbrzymimi problemami. Polski piłkarz może wylecieć z drużyny!

Sytuacja Zalewskiego w Romie jest nie do pozazdroszczenia. Polski pomocnik wypadł z orbity zainteresowań trenera Daniele De Rossiego i praktycznie całą rundę wiosenną sezonu 2023/2024 był rezerwowym. Jego status nie zmienił się po dziś, w związku z czym Roma bardzo liczyła na to, że Polak odejdzie, da zarobić na transferze i zwolni klub ze swojego kontraktu. Zalewskim tuż pod koniec okienka transferowego bardzo zaczął interesować się Galatasaray, który przedstawił ofertę 11 milionów euro dla klubu z Rzymu i 2,5 miliona euro dla piłkarza za rok gry nad Bosforem. Tak dobrą stawkę Zalewski jednak zlekceważył, a rozmowy transferowe się urwały. Roma ma być bardzo zła na swojego piłkarza, a włoskie media już teraz piszą, że w sprawie zawodnika podjęta została decyzja i może on wylądować poza kadrą klubu.

- W tym momencie Roma wywiera presję na zawodniku, który podobnie jak Dybala, rozmyślił się i powiedział: "nie". Decyzja klubu jest gotowa: Zalewski wypadnie z kadry - pisze włoskie "Il Messaggero", które zaznacza, że Roma ani myśli przedłużyć kontrakt z Polakiem, który wygasa w czerwcu 2025 roku.