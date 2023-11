Atletico Madryt pokonuje Feyenoord 3:1, dwie samobójcze bramki i mistrzowski występ

Walka na boisku do ostatniego gwizdka. SC Braga - Union Berlin 1:1

Poprzednie mecze Feyenoord - Atletico Madryt

W ostatnim czasie rozegrano dwa mecze między Feyenoord a Atletico Madryt. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Feijenoord w Rotterdamie w dniu 8 sierpnia 2021 roku i zakończył się wynikiem Feyenoord 2:1 Atletico Madryt. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Wanda Metropolitano w Madrycie w dniu 4 października 2023 roku, a wynik tego spotkania to Atletico Madryt 3:2 Feyenoord. Stosunek bramek w rozegranych meczach Atletico Madryt: 4, Feyenoord: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Feyenoord z Atletico Madryt zakończyła się wynikiem 1:0 dla drużyny gości. W 14. minucie doszło do niefortunnego zdarzenia, kiedy to Geertruida strzelił samobójczego gola, dając przewagę Atletico Madryt.

Na początku drugiej połowy obie drużyny dokonały zmian personalnych. W 46. minucie Ueda wszedł na boisko, zastępując Paixao w drużynie Feyenoord.

W 56. minucie Barrios zastąpił Llorente w drużynie Atletico Madryt. W 57 minucie to właśnie Atletico Madryt zdobył bramkę, kiedy Hermoso wykorzystał asystę Barriosa. Feyenoord próbował odpowiedzieć na stratę, dokonując kolejnych zmian personalnych - Lingr wszedł za Minteha w 64. minucie, a Milambo zastąpił Traunera. W 70. minucie Ivanusec wszedł na boisko, zastępując Stengsa w drużynie Feyenoord. Jednak to Atletico Madryt kontynuowało swoją dominację i w 81. minucie Gimenez niefortunnie wpakował piłkę do własnej bramki.

Mimo tego Feyenoord nie poddało się i w 77. minucie Wieffer zdobył honorową bramkę po asyście Ivanuseca. W 78. minucie Sauer wszedł na boisko, zastępując Timbera w drużynie gospodarzy. W końcowych minutach meczu Atletico Madryt dokonało kolejnych zmian personalnych - Depay wszedł za Moratę, a Niguez zastąpił de Paula w 74. minucie. W 84 minucie Correa wszedł na boisko, zastępując Koke w drużynie Atletico Madryt. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: 3:1 dla Atletico.

Skład meczu z dnia 2023-11-28

Feyenoord

A. Slot - trener

Justin Bijlow (1) bramkarz

Lutsharel Geertruida (4) obrońca

Gernot Trauner (18) obrońca

Dávid Hancko (33) obrońca

Quilindschy Hartman (5) obrońca

Mats Wieffer (20) pomocnik

Quinten Timber (8) pomocnik

Yankuba Minteh (19) pomocnik

Calvin Stengs (10) pomocnik

Igor Paixão (14) pomocnik

Santiago Giménez (29) napastnik

Atletico Madryt

D. Simeone - trener

Jan Oblak (13) bramkarz

Nahuel Molina (16) obrońca

Axel Witsel (20) obrońca

José María Giménez (2) obrońca

Mario Hermoso (22) obrońca

Rodrigo Riquelme (25) obrońca

Marcos Llorente (14) pomocnik

Koke (6) pomocnik

Rodrigo de Paul (5) pomocnik

Álvaro Morata (19) napastnik

Antoine Griezmann (7) napastnik

Statystyki

Feyenoord Atletico Madryt Strzały na bramkę 4 3 Strzały poza światło bramki 3 3 Wszystkie strzały 10 9 Strzały zablokowane 3 3 Faule 9 4 Rzuty rożne 9 4 Spalone 1 2 Posiadanie piłki 50% 50% Żółte kartki 0 0 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 3 Suma podań 534 532 Dokładne podania 460 449 Procent dokładnych podań 86% 84% Gole oczekiwane 0.93 1.19

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Feyenoord rozegrał w sumie 4 mecze w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Wygrali 2 z nich, nie zremisowali żadnego, a przegrali 2. W sumie zdobyli 7 goli. Na swoim boisku rozegrali 2 mecze i zdobyli tam 5 goli, przy czym najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć to 3-1. Na wyjazdach rozegrali również 2 mecze i zdobyli na nich 2 gole. Średnia ilość zdobywanych przez Feyenoord goli na mecz wynosiła 1.8.

Zespół Atletico Madrid rozegrał również 4 mecze w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Wygrali 2 z nich, zremisowali dwa razy i nie przegrali żadnego meczu. Zdobyli w sumie aż 12 goli. Na swoim boisku rozegrali również 2 mecze i zdobyli tam aż 9 goli, przy czym najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć to imponujące 6-0. Na wyjazdach rozegrali także dwa mecze i zdobyli na nich ogółem trzy gole. Średnia ilość zdobywanych przez Atletico Madrid goli na mecz wynosiła wysokie 3.0.

Tabela Grupa E:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Atletico Madryt 3 2 0 15 6 9 11 2 Lazio 3 1 1 7 5 2 10 3 Feyenoord 2 0 3 8 8 0 6 4 Celtic 0 1 4 3 14 -11 1

Liga Mistrzów UEFA - Następne mecze obydwóch zespołów:

Mecz Celtiku z Feyenoord odbędzie się 13 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Celtic Park w Glasgow. Natomiast mecz Atletico Madryt z Lazio odbędzie się tego samego dnia o tej samej godzinie, czyli 13 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie w Madrycie.