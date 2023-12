Bayer Leverkusen pewnie pokonuje BK Hacken 2:0

Poprzednie mecze BK Hacken - Bayer Leverkusen

W ostatnim czasie rozegrano jedno spotkanie między BK Hacken a Bayerem Leverkusen. Mecz odbył się na stadionie Bayarena w miejscowości Leverkusen w dniu 21 września 2023 roku. Wynik tego pojedynku to Bayer Leverkusen 4, BK Hacken 0.

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu BK Hacken z Bayernem Leverkusen, który odbył się w Göteborgu, gospodarze mieli trudności z kontrolą gry. W 14 minucie to Leverkusen zdobył pierwszą bramkę, a strzelcem był Boniface po asyście Stanisić. Mimo tego, Hacken nie poddawał się i starał się odwrócić losy spotkania. Jednak w 25 minucie żółtą kartkę otrzymał Victor Okoh Boniface z drużyny Bayer Leverkusen za symulację. Wynik na koniec pierwszej połowy to Bayer Leverkusen 1 - BK Hacken 0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu BK Hacken z Bayernem Leverkusen, który odbył się w Göteborgu, gospodarze nie byli w stanie odwrócić losów spotkania.

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Bayeru Leverkusen. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener drużyny gości postanowił dokonać zmiany. Gracz o nazwisku Mbamba wszedł na boisko, zastępując Boniface'a. W 64 minucie kolejna zmiana w drużynie Bayeru Leverkusen - Schick wszedł na boisko, zastępując Tella. W odpowiedzi na te zmiany, trener BK Hacken dokonał dwóch zmian w 68 minucie.

Gracz Dahbo wszedł na boisko, zastępując Amane'a, a Sonko zastąpił Chilufyę. Niestety dla gospodarzy, to goście zdobyli kolejną bramkę w 74 minucie. Tym razem strzałem precyzyjnym popisał się Schick po asyście Stanisića. W dalszej części meczu obie drużyny dokonały kilku zmian personalnych. W 80 minucie Youssef wszedł na boisko za Hrsticia w drużynie BK Hacken, natomiast Hofmann i Kossounou zastąpili Hlozka i Taha w drużynie Bayeru Leverkusen.

W ostatnich minutach meczu, w 88 minucie, trener gości dokonał kolejnej zmiany. Gracz Aourir wszedł na boisko, zastępując Puertę. Niestety dla BK Hacken, nie udało im się odrobić strat i całe spotkanie zakończyło się wynikiem: BK Hacken 0, Bayer Leverkusen 2.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

BK Hacken

P. Høgmo - trener

Peter Abrahamsson (26) bramkarz

Ishaq Abdulrazak (8) obrońca

Aiham Ousou (4) obrońca

Even Hovland (5) obrońca

Tomas Totland (21) obrońca

Mikkel Rygaard Jensen (18) pomocnik

Samuel Gustafson (11) pomocnik

Amane Romeo (27) pomocnik

Edward Chilufya (17) napastnik

Srđan Hrstić (19) napastnik

Amor Layouni (24) napastnik

Bayer Leverkusen

Xabi Alonso - trener

Matej Kovar (17) bramkarz

Josip Stanišić (2) obrońca

Edmond Tapsoba (12) obrońca

Jonathan Tah (4) obrońca

Piero Hincapié (3) obrońca

Gustavo Puerta (32) pomocnik

Robert Andrich (8) pomocnik

Nathan Tella (19) pomocnik

Adam Hložek (23) pomocnik

Amine Adli (21) pomocnik

Victor Okoh Boniface (22) napastnik

Statystyki

BK Hacken Bayer Leverkusen Strzały na bramkę 6 5 Strzały poza światło bramki 3 3 Wszystkie strzały 11 10 Strzały zablokowane 2 2 Faule 10 10 Rzuty rożne 4 3 Spalone 3 2 Posiadanie piłki 46% 54% Żółte kartki 0 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 6 Suma podań 508 596 Dokładne podania 441 517 Procent dokładnych podań 87% 87% Gole oczekiwane 1.37 1.53

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół BK Hacken rozegrał łącznie 9 meczów w ramach Ligi Europy, z czego 5 w fazie grupowej i 4 we wcześniejszych fazach. Wygrali 3 z tych meczów, zremisowali 1, a przegrali 5. Łącznie zdobyli 15 goli, z czego na swoim boisku strzelili ich 8. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo 5-0. Na wyjazdach rozegrali natomiast 4 mecze i zdobyli na nich 7 goli. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to zwycięstwo 1-3. Średnia ilość zdobywanych przez BK Hacken goli na mecz wynosiła więc 1.7.

Zespół Bayer Leverkusen rozegrał natomiast tylko 5 meczów w ramach Ligi Europy, wszystkie w fazie grupowej. Wygrali wszystkie pięć spotkań, nie remisując ani nie przegrywając żadnego z nich. Łącznie zdobyli oni aż 14 goli, z czego na swoim boisku strzelili ich aż dziewięć. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to zwycięstwo 5-1. Na wyjazdach rozegrali trzy mecze i zdobyli na nich 5 goli. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to zwycięstwo 0-2. Średnia ilość zdobywanych przez Bayer Leverkusen goli na mecz wynosiła więc 2.8.

Tabela Grupa H:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Bayer Leverkusen 5 0 0 14 2 12 15 2 Molde 2 1 2 11 7 4 7 3 Qarabag 2 1 2 5 8 -3 7 4 BK Hacken 0 0 5 2 15 -13 0

Liga Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między BK Hacken a Bayernem Leverkusen, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy BK Hacken a Qarabagiem odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:45 na stadionie Tofiq Bəhramov Adına Respublika w Baku. Natomiast Bayern Leverkusen zmierzy się z Molde tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Bayarena w Leverkusen.