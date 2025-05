Polonia Warszawa wślizgnęła się do baraży

W małych miejscowościach zostają tylko starcy i niemowlęta, pozostali jadą na Wembley. Wprowadzenie tego systemu w Polsce było strzałem w dziesiątkę. Dobrze, że nikt przy tym nie majstrował, co najwyżej udoskonalał. Z tabel zniknął słynny złoty środek, a dramaturgia finiszu wzrosła. Gol w ostatniej minucie meczu w Łęcznej sprawił, że Termalica Bruk-bet Nieciecza awansowała do Ekstraklasy, Wisła Płock szansę na bezpośredni awans straciła, a Polonia Warszawa wślizgnęła się do baraży. A wszystko to zdarzyło się w sekundę.

Marian Brandys pisał o końcu świata szwoleżerów, a w sporcie zbliża się koniec świata społeczników. Zawsze będą potrzebni w sporcie amatorskim, na dole piramidy przysłowiowy leśny dziadek pracujący za wodę i słone paluszki pozostanie niezastąpiony. Zawodowe kluby i federacje muszą być zarządzane przez fachowców. Skąd ich brać? Choćby z wyższych uczelni. Lubelska Akademia Umięjętności im. Wincentego Pola uruchomiła kierunek zarządzanie w sporcie z Robertem Korzeniowskim jako wykładowcą, a to gwarantuje wysoki poziom.

Skoro lato za progiem, to przygotowania do Tour de Pologne są na finiszu. Niezłomny Czesław Lang właśnie skończył siedemdziesiątkę, a energii ma tyle, co za najlepszych lat na szosie. Mistrz jazdy indywidualnej na czas stworzył imprezę, którą Hiszpanie, Francuzi i Włosi tworzyli przez pokolenia. Polski tour to dziś marka porównywalna z Wedlem, Ursusem i Wólczanką. Dziś są one w obcych rękach, niektóre padły, a kolarski wyścig ma się świetnie. Przyciąga światowe gwiazdy, ekscytuje lokalne społeczności, wabi sponsorów. Lang jest mikrej postury i wielkiego ducha. Po węgiersku jego nazwisko oznacza "płomień". Podtrzymujmy ten ogień, pomagajmy Czesławowi.

Arka to klub na wskroś kaszubski

Upadł za to gdyński Ironman, najsłynniejsze w kraju zawody triathlonowe. Przez dziesięć lat do miasta z morza przyjeżdżały tysiące żelaznych ludzi z całego świata. Ale to już było, może wróci kiedyś? Impreza przenosi się na drugi koniec Polski, do Krakowa. Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Gdynia jest piękna, ale przy Krakowie to uboga panna. Cóż, proza życia. Na pocieszenie pozostaje gdynianom powrót ich ukochanej Areczki do Ekstraklasy. To klub na wskroś kaszubski. Przed każdym meczem śpiewany jest regionalny hymn, a na trybunach widać ludzi w ludowych strojach pociągających tabakę z blaszanych pudełeczek. Gdyby jeszcze infrastruktura dorównała tej w Lublinie...

W Lublinie światowe gwiazdy z Leonem i Zmarzlikiem

Zdeterminowany prezydent Krzysztof Żuk sprawił, że Perła Wschodu ma najwięcej drużyn w czołowych ligach, a nad Bystrzycę ściągnęły światowe gwiazdy z Wilfredo Leonem i Bartoszem Zmarzlikiem na czele. Stołecznych urzędników wysłałbym do Lublina po nauki, gdyż Warszawa cokolwiek przysnęła, jeśli mowa o sportowej infrastrukturze.

Mecze barażowe są tym, co tygrysy lubią najbardziej. W Anglii to już dobra świecka tradycja, na deser każdego sezonu rozgrywane są baraże o awans do wyższej ligi, od dołu do góry. Na legendarny stadion Wembley w Londynie przyjeżdżają nawet ludzie, którzy normalnie na mecze nie chodzą, ale baraż to wartość sama w sobie.

