Bezbłędni bramkarze w meczu Valencii z Sevillą - wynik 0:0

Poprzednie mecze Valencia - Sevilla

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Valencią a Sevillą zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli dnia 18 października 2022 roku. W tym meczu obie drużyny zdobyły po jednym golu, co skutkowało remisem 1:1. Kolejne starcie miało miejsce na stadionie Mestalla w Valencii dnia 16 kwietnia 2023 roku. W tym meczu Valencia nie zdołała zdobyć żadnego gola, natomiast Sevilla strzeliła dwie bramki, co przyczyniło się do zwycięstwa gości wynikiem 2:0. Ostatni mecz rozegrano ponownie na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli dnia 11 sierpnia 2023 roku. Tym razem to Valencia okazała się lepsza, zdobywając dwie bramki, podczas gdy Sevilla strzeliła tylko jedną. Ostatecznie Valencia wygrała ten mecz rezultatem 2:1. Podsumowując, w trzech ostatnich meczach między Valencią a Sevillą padły następujące wyniki: remis 1:1, zwycięstwo Sevilli 2:0 oraz zwycięstwo Valencii 2:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Sevilla: 4, Valencia: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Valencią a Sevillą w Valencia nie obfitowała w widowiskowe akcje, co skutkowało bezbramkowym remisem do przerwy.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Valencii z Sevillą, który odbył się w Valencii, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. Wynik 0:0 utrzymał się do końca spotkania. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, trener Sevilli dokonał zmiany w składzie. Gracz Pedrosa wszedł na boisko, zastępując Acunę. W odpowiedzi, w 63 minucie trener Valencii również dokonał zmiany.

Gracz Gonzalez wszedł na boisko, zastępując Canosa. W 72 minucie nastąpiły kolejne zmiany w obu drużynach. W drużynie Sevilli gracz Suso wszedł na boisko, zastępując Sowa. Natomiast w drużynie Valencii gracz Vazquez wszedł na boisko, zastępując Yaremchuka. W 73 minucie trener Valencii dokonał kolejnej zmiany.

Gracz Guerra wszedł na boisko, zastępując Pereza. W 78 minucie zawodnik Bade z drużyny Sevilli otrzymał żółtą kartkę za faul. W 86 minucie nastąpiły kolejne zmiany w obu drużynach. W drużynie Sevilli gracz Veliz wszedł na boisko, zastępując Romero. Natomiast w drużynie Valencii gracz Mari wszedł na boisko, zastępując Guillamona.

W doliczonym czasie gry, w 90+4 minucie, trener Sevilli dokonał dwóch zmian. Gracz Mejbri wszedł na boisko, zastępując Torresa, a gracz Sanchez wszedł na boisko, zastępując Navasa. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Valencia 0 - Sevilla 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-17

Valencia

Rubén Baraja - trener

Giorgi Mamardashvili (25) bramkarz

Dimitri Foulquier (20) obrońca

Mouctar Diakhaby (4) obrońca

Cristhian Mosquera (3) obrońca

José Luis Gayà (14) obrońca

Fran Pérez (23) pomocnik

Pepelu (18) pomocnik

Hugo Guillamón (6) pomocnik

Sergi Canós (7) pomocnik

Roman Yaremchuk (17) napastnik

Hugo Duro (9) napastnik

Sevilla

Quique Sánchez Flores - trener

Ørjan Nyland (13) bramkarz

Loïc Badé (22) obrońca

Sergio Ramos (4) obrońca

Kike Salas (2) obrońca

Jesús Navas (16) pomocnik

Djibril Sow (18) pomocnik

Boubakary Soumaré (24) pomocnik

Óliver Torres (21) pomocnik

Marcos Acuña (19) pomocnik

Youssef En-Nesyri (15) napastnik

Isaac Romero (20) napastnik

Statystyki

Valencia Sevilla Strzały na bramkę 4 1 Strzały poza światło bramki 6 0 Wszystkie strzały 14 1 Strzały zablokowane 4 0 Faule 5 8 Rzuty rożne 7 2 Spalone 3 1 Posiadanie piłki 53% 47% Żółte kartki 0 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 4 Suma podań 554 496 Dokładne podania 479 408 Procent dokładnych podań 86% 82% Gole oczekiwane 1.27 0.05

Pomeczowe podsumowanie

Valencia i Sevilla to drużyny, które przed meczem zajmowały odpowiednio 9. i 15. miejsce w tabeli. Valencia do tej pory wygrała 10 meczy, zremisowała 5 razy i przegrała 9 spotkań, co daje im sumę punktów równą 35. Natomiast Sevilla wygrała 5 meczy, zremisowała 8 razy i przegrała aż 11 spotkań, co daje im sumę punktów równą 23. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla Valencii wynosi 36, a dla Sevilli - 24.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Valencia po rozegranym meczu z Sevillą zmierzy się teraz z Granadą CF. Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Nuevo Los Cármenes w Granadzie. Natomiast Sevilla po starciu z Valencią podejmie Real Madryt. Ta potyczka zostanie rozegrana 25 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie.