Bezbramkowa bitwa: Girona FC - Real Sociedad 0:0

Poprzednie mecze Girona FC - Real Sociedad

W trzech ostatnich meczach między Gironą FC a Realem Sociedad padło wiele goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Municipalmontilivi w Gironie 2 października 2022 roku, gdzie Girona FC przegrała z Realem Sociedad 3:5. Kolejne starcie miało miejsce na stadionie Reale Arena w San Sebastian 13 maja 2023 roku i zakończyło się remisem 2:2. Ostatni mecz również odbył się na tym samym stadionie, tym razem 12 sierpnia 2023 roku, i zakończył się wynikiem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Girona FC: 6, Real Sociedad: 8

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Girony FC z Realem Sociedad zakończyła się wynikiem 0:0. W 4 minucie doszło do zmiany w drużynie Realu Sociedad, gdzie Aramburu wszedł na boisko, zastępując Odriozolę. W 21 minucie Turrientes z drużyny Real Sociedad otrzymał żółtą kartkę za tripping. W 24 minucie zawodnik Girony FC o nazwisku Herrera oddał strzał na bramkę, jednak po weryfikacji systemem VAR gol nie został uznany ze względu na spalony. W doliczonym czasie gry, czyli w 45+1 minucie, zarówno Alguacil jak i Mendez z drużyny Real Sociedad otrzymali żółte kartki - pierwszy za faul, a drugi za tripping.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Girona FC a Realem Sociedad nie padły żadne gole, co oznacza, że wynik z pierwszej połowy utrzymał się do końca spotkania - Girona FC: 0, Real Sociedad: 0.

W 52 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie Realu Sociedad. Gracz Barrenetxea wszedł na boisko, zastępując Beckera, natomiast Merino zastąpił Turrientesa. W 64 minucie żółtą kartkę za faulowanie otrzymał Zubimendi z drużyny Real Sociedad. W 70 minucie trener Girony FC dokonał dwóch zmian w swojej drużynie. Stuani wszedł na boisko, zastępując Portu, a Torre zastąpił Martina.

W 80 minucie kolejne dwie zmiany w drużynie Girony FC - Solis Romero wszedł na boisko, zastępując Garcíę, a Valery zastąpił Tsygankova. W 87 minucie trener Realu Sociedad dokonał dwóch zmian w swojej drużynie - Olasagasti wszedł na boisko, zastępując Mendeza, a Sadiq zastąpił Andre Silvę. W 88 minucie żółtą kartkę otrzymał Herrera z drużyny Girona FC. W 89 minucie zawodnik Girony FC, Michel, otrzymał czerwoną kartkę. Mecz zakończył się wynikiem 0:0, a żadna z drużyn nie zdołała zdobyć bramki.

Skład meczu z dnia 2024-02-03

Girona FC

Míchel Sánchez - trener

Paulo Gazzaniga (13) bramkarz

Yan Couto (20) obrońca

Eric García (25) obrońca

Daley Blind (17) obrońca

Miguel Gutiérrez (3) obrońca

Yangel Herrera (21) pomocnik

Aleix García (14) pomocnik

Viktor Tsygankov (8) pomocnik

Iván Martín (23) pomocnik

Sávio (16) pomocnik

Portu (24) napastnik

Real Sociedad

Imanol Alguacil - trener

Álex Remiro (1) bramkarz

Álvaro Odriozola (2) obrońca

Igor Zubeldia (5) obrońca

Jon Pacheco (20) obrońca

Javi Galán (25) obrońca

Sheraldo Becker (11) pomocnik

Beñat Turrientes (22) pomocnik

Martín Zubimendi (4) pomocnik

Mikel Oyarzabal (10) pomocnik

Brais Méndez (23) napastnik

André Silva (21) napastnik

Statystyki

Girona FC Real Sociedad Strzały na bramkę 3 2 Strzały poza światło bramki 2 5 Wszystkie strzały 7 11 Strzały zablokowane 2 4 Faule 8 19 Rzuty rożne 1 4 Spalone 4 2 Posiadanie piłki 47% 53% Żółte kartki 1 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 3 Suma podań 386 424 Dokładne podania 322 370 Procent dokładnych podań 83% 87% Gole oczekiwane 0.47 0.62

Pomeczowe podsumowanie

Girona FC jest aktualnie liderem tabeli, zajmując pierwsze miejsce. Drużyna wygrała 17 meczów, zremisowała 4 i przegrała 1, co daje im łącznie 56 punktów. Ich forma jest bardzo dobra i mają wysokie szanse na utrzymanie się na czołowych pozycjach. Real Sociedad natomiast spadł na siódme miejsce w tabeli. Drużyna wygrała 9 meczów, zremisowała 9 i przegrała 4, co daje im łącznie 37 punktów. Ich forma jest trochę gorsza niż Girony FC, ale nadal mają szansę na poprawę swojej pozycji w kolejnych meczach. Obie drużyny zdobyły po jednym punkcie w ostatnim spotkaniu, co nie zmieniło znacząco ich sytuacji w tabeli. Girona FC utrzymuje się na pierwszym miejscu z wynikiem 56 punktów, podczas gdy Real Sociedad zajmuje siódmą pozycję z wynikiem 37 punktów.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po zakończonym meczu pomiędzy Gironą FC a Realem Sociedad, możemy już zaplanować kolejne spotkania obydwóch drużyn. Mecz Realu Madryt z Gironą FC odbędzie się 10 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie. Natomiast Real Sociedad zmierzy się z Osasuną tego samego dnia o godzinie 16:15 na stadionie Reale Arena w San Sebastian. Będzie to kolejna okazja dla fanów obydwóch klubów, aby wspierać swoje ulubione drużyny i cieszyć się emocjonującymi widowiskami piłkarskimi.