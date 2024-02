Bezbramkowy remis w meczu Cadiz - Athletic Bilbao

Poprzednie mecze Cadiz - Athletic Bilbao

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Cadizem a Athleticiem Bilbao padło łącznie 16 goli. Pierwszy mecz, rozegrany na stadionie Nuevo Mirandilla w miejscowości Cádiz, zakończył się wynikiem 0:4 na korzyść Athletic Bilbao. Drugi mecz odbył się na stadionie San Mamés Barria w miejscowości Bilbao, gdzie Athletic Bilbao pokonało Cadiz 4:1. Ostatni mecz również odbył się na tym samym stadionie i zakończył się wynikiem 3:0 dla Athleticiu Bilbao. Stosunek bramek w rozegranych meczach Athletic Bilbao: 11, Cadiz: 1

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Cadiz z Athletic Bilbao, który odbył się w Cádiz, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki, podobnie jak drużyna Athletic Bilbao. W 22 minucie Vesga z drużyny Athletic Bilbao otrzymał żółtą kartkę za faulowanie przeciwnika. Natomiast w 45 minucie Lekue również z drużyny Athletic Bilbao został ukarany żółtą kartką za trzymanie przeciwnika.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Cadiz z Athleticiem Bilbao, który odbył się w Cádiz, żadna z drużyn nie zdołała zdobyć gola. W 47 minucie Alcaraz z Cadizu otrzymał żółtą kartkę za tripping. W 51 minucie trener Athletica Bilbao dokonał trzech zmian: Berchiche wszedł na boisko, zastępując Lekue, Jauregizar zastąpił Gomeza, a Sancet Vesgę.

W 63 minucie Williams wszedł na boisko za Aresa w drużynie Athletica Bilbao. W 70 minucie Guruzeta zastąpił Villalibre. W odpowiedzi trener Cadizu dokonał zmiany w 73 minucie - Guardiola wszedł za Sobrino. Fali otrzymał żółtą kartkę za roughing w tej samej minucie. Alejo również został ukarany żółtą kartką za tripping w 78 minucie dla Cadizu.

Ocampo wszedł na boisko za Navarro w 80 minucie dla Cadizu, a Fernandez zastąpił Ramosa w 85 minucie dla tej samej drużyny. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry Escalante otrzymał żółtą kartkę za tripping dla Cadizu. Cały mecz zakończył się wynikiem: Cadiz: 0, Athletic Bilbao: 0.

Skład meczu z dnia 2024-01-28

Cadiz

Sergio - trener

Jeremías Ledesma (1) bramkarz

Iza Carcelén (20) obrońca

Fali (3) obrońca

Víctor Chust (5) obrońca

Lucas Pires (33) obrońca

Iván Alejo (11) pomocnik

Rubén Alcaraz (4) pomocnik

Gonzalo Escalante (17) pomocnik

Robert Navarro (27) pomocnik

Rubén Sobrino (7) napastnik

Chris Ramos (16) napastnik

Athletic Bilbao

Ernesto Valverde - trener

Unai Simón (1) bramkarz

Óscar de Marcos (18) obrońca

Daniel Vivian (3) obrońca

Yeray Álvarez (5) obrońca

Íñigo Lekue (15) obrońca

Mikel Vesga (6) pomocnik

Ander Herrera (21) pomocnik

Iñaki Williams (9) pomocnik

Unai Gómez (30) pomocnik

Malcom Ares (29) pomocnik

Asier Villalibre (20) napastnik

Statystyki

Cadiz Athletic Bilbao Strzały na bramkę 2 0 Strzały poza światło bramki 6 3 Wszystkie strzały 9 7 Strzały zablokowane 1 4 Faule 13 14 Rzuty rożne 6 7 Spalone 2 0 Posiadanie piłki 41% 59% Żółte kartki 4 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 0 2 Suma podań 322 463 Dokładne podania 232 373 Procent dokładnych podań 72% 81% Gole oczekiwane 0.34 0.21

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Athletic Bilbao przed meczem zajmowała 5. miejsce w tabeli, co wskazuje na ich dobrą formę i wysoką pozycję w lidze. Do tej pory wygrali 12 meczy, zremisowali 5 razy i przegrali 4 mecze, co daje im sumę punktów wynoszącą 41. W meczu z Cadiz zdobyli dodatkowy punkt, co pozwoliło im utrzymać się na dobrej pozycji w tabeli, a ich suma punktów wzrosła do 42. Natomiast drużyna Cadiz przed meczem zajmowała niskie, 18. miejsce w tabeli. Ich wyniki do tej pory były słabe - wygrali tylko 2 mecze, zremisowali 9 razy i przegrali aż 10 spotkań.

Suma ich punktów wynosiła jedynie 15. W meczu z Athletic Bilbao zdobyli jednak jeden punkt, co minimalnie poprawiło ich sytuację. Aktualnie mają na koncie 16 punktów. Podsumowując, drużyna Athletic Bilbao prezentuje się znacznie lepiej od Cadizu zarówno pod względem pozycji w tabeli jak i wyników dotychczasowych spotkań. Mają większą liczbę zwycięstw i mniejszą liczbę porażek oraz znacznie więcej zdobytych punktów niż Cadiz.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Cadizem a Athleticiem Bilbao, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Villarrealu z Cadizem odbędzie się 4 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie La Cerámica w Villarreal. Natomiast mecz Athletica Bilbao z Mallorką zostanie rozegrany 2 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie San Mamés Barria w Bilbao.