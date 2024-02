Budimir strzela dwie bramki i Osasuna pokonuje Cadiz 2:0

Poprzednie mecze Osasuna - Cadiz

W ostatnich trzech meczach między Osasuną a Cadizem zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie El Sadar w Pampelunie 20 sierpnia 2022 roku, gdzie Osasuna wygrała 2:0. Drugi mecz miał miejsce na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz 25 kwietnia 2023 roku, a tym razem zwyciężyła Osasuna 1:0. Ostatnie starcie również miało miejsce na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz, tym razem jednak zakończyło się remisem 1:1. W sumie w tych trzech meczach padło pięć goli - trzy dla Osasuny i dwa dla Cadizu. Stosunek bramek w rozegranych meczach Cadiz: 1, Osasuna: 4

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Osasuny z Cadizem zakończyła się bezbramkowym remisem. W 24 minucie Zaldua z drużyny Cadiz otrzymał żółtą kartkę za trzymanie przeciwnika. Następnie, w 26 minucie Mojica z drużyny Osasuna została ukarany żółtą kartką za faul. W 31 minucie Lucas Pires z drużyny Cadiz również otrzymał żółtą kartkę. Na koniec pierwszej połowy, w 42 minucie Oroz z drużyny Osasuna została ukarany żółtą kartką za przewrócenie przeciwnika.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Osasuną a Cadizem, który odbył się w Pampelunie, doszło do kilku zmian personalnych w obu drużynach.

W 46 minucie zawodnik Alejo wszedł na boisko zastępując Zalduę w drużynie Cadizu. Następnie, w 60 minucie, gracz Areso zastąpił Peñę w Osasunie, a Ibanez zajął miejsce Munoza. W 63 minucie Budimir strzelił gola dla Osasuny, dając swojej drużynie prowadzenie. W odpowiedzi na to, w 65 minucie Gomez wszedł na boisko zastępując Ramosa w Cadizie, a Samassekou zajął miejsce Escalante'a. W kolejnych minutach trenerzy obu drużyn dokonali kolejnych zmian personalnych: Cruz wszedł za Mojicę (67 minuta) w Osasunie oraz Machis za Navarro (73 minuta), Guardiola za Mere (77 minuta) i Barja za Oroza (78 minuta) w Cadizie.

W 88 minucie Ibanez otrzymał żółtą kartkę za faul łokciem dla Osasuny. Na koniec meczu, w doliczonym czasie gry (90+1 minuta), Budimir strzelił drugiego gola dla Osasuny, ustalając tym samym wynik na 2:0 dla swojej drużyny. Podsumowując, mecz zakończył się wynikiem Osasuna: 2, Cadiz: 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-17

Osasuna

Arrasate - trener

Sergio Herrera (1) bramkarz

Rubén Peña (15) obrońca

David García (5) obrońca

Jorge Herrando (28) obrońca

Johan Mojica (22) obrońca

Jon Moncayola (7) pomocnik

Iker Muñoz (34) pomocnik

Aimar Oroz (10) pomocnik

Rubén García (14) napastnik

Ante Budimir (17) napastnik

Moi Gómez (16) napastnik

Cadiz

M. Pellegrino - trener

Jeremías Ledesma (1) bramkarz

Jorge Meré (22) obrońca

Fali (3) obrońca

Víctor Chust (5) obrońca

Lucas Pires (33) obrońca

Joseba Zaldúa (2) pomocnik

Gonzalo Escalante (17) pomocnik

Rubén Alcaraz (4) pomocnik

Robert Navarro (27) pomocnik

Juanmi (9) napastnik

Chris Ramos (16) napastnik

Statystyki

Osasuna Cadiz Strzały na bramkę 4 1 Strzały poza światło bramki 7 3 Wszystkie strzały 11 5 Strzały zablokowane 0 1 Faule 19 10 Rzuty rożne 5 4 Spalone 1 5 Posiadanie piłki 56% 44% Żółte kartki 3 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 2 Suma podań 476 380 Dokładne podania 363 271 Procent dokładnych podań 76% 71% Gole oczekiwane 0.91 0.53

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Osasuna przed meczem zajmowała 11. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 8 meczy, zremisowała 5 i przegrała 11. Ich suma punktów wynosiła 29. Natomiast drużyna Cadiz przed meczem zajmowała 18. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrała 2 mecze, zremisowała 11 i przegrała 11. Ich suma punktów wynosiła 17. W tym meczu Osasuna zdobyła 3 punkty, co pozwoliło im na podniesienie się w tabeli do sumy punktów wynoszącej teraz 32. Natomiast Cadiz nie zdobył żadnych punktów i ich suma pozostała na poziomie 17.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Osasuną a Cadizem, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Las Palmas z Osasuną odbędzie się 25 lutego 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Gran Canaria w Las Palmas de Gran Canaria. Natomiast Cadiz zmierzy się z Celtą Vigo tego samego dnia o godzinie 14:00 na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz.